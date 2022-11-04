3 أبراج تعاني من الطاقة السلبية .. صاحبك منهم ؟

هناك نوعان من الإجهاد، إيجابي وسلبي وفي العديد من الحالات ، يمكن أن يكون الإجهاد متكيفًا ومفيدًا للغاية، يجب دائمًا التحكم في رد الفعل النفسي استجابة للظروف من أجل الاستفادة منه، في حين أن بعض الناس يبذلون قصارى جهدهم، يمكن للبعض أن يصاب بالذعر بسهولة ويرى أن الإجهاد السلبي ضار ، وبالتالي لا يخرج أبدًا بنتيجة مثمرة من الضغط.

ووفقًا لعلم التنجيم ، فإن بعض علامات الأبراج دائمًا ما تكون عالية في الإجهاد السلبي تعرف عليها خلال التقرير التالي.

برج الحمل

يسير الحمل والضغط دائمًا جنبًا إلى جنب، قد تكون هذه الكائنات قوية الذهن لكنها دائمًا تجعل خيوط الأفكار معقدة ، وهذا هو السبب في أنها غالبًا ما تظل قلقة حتى بشأن أصغر الأشياء، الأشخاص الذين يحملون علامة البروج هذه غير حاسمين ، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة مخاوفهم

برج الحوت

دائمًا ما يكون الحوت في عجلة من أمره للعمل على مهاراتهم وإبداعهم، وبالتالي تظل مستويات الكورتيزول لديهم دائمًا مرتفعة، إنهم أشخاص خيالية للغاية ويمكن لعقلهم أن يذهب إلى أي حد عندما يتعلق الأمر بصنع سيناريوهات مزيفة سيئة وهذا ما يساهم دائمًا في إجهادهم السلبي.

برج الدلو

يقضي الأشخاص المولودون في الدلو كل لحظة في القلق بشأن الأشياء الصغيرة، الأشخاص الذين لديهم علامات زودياك هذه دائمًا ما يفكرون كثيرًا في المستقبل والأشياء الخارجة عن سيطرتهم وهذا هو السبب الرئيسي وراء عدم لزومهم ضغوطا سلبية، عادة ما يبذلون المزيد والمزيد من العمل ثم يكافحون للوفاء بالمواعيد النهائية بسبب طبيعتهم في إكمال الأشياء مسبقًا.