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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أبرز علامات السخط على حكم الله.. علي جمعة يحذر من فعل شائع

احذر هذا الفعل
احذر هذا الفعل

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجب علينا أن نعلم أن الغنى الحقيقي هو الرضى بالله وبشرعه وبرزقه وبفعله ، وإن كان فاعله فقير لا يأبه به غير معروف بين الناس، منوهًا بأن هناك فعلاً شائعًا بين الناس يعد من أبرز علامات السخط لحكم الله تعالى.

أبرز علامات السخط 

واستشهد «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-  {يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله، قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله، قال إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب، ثم سألني عن رجل من قريش فقال هل تعرف فلانا؟ قلت نعم يا رسول الله .

وتابع: قال فكيف تراه أو تراه؟ قلت إذا سأل أعطي، وإذا حضر أدخل، قال ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال هل تعرف فلانا؟ فقلت لا والله ما أعرفه يا رسول الله فما زال يحليه وينعته حتى عرفته، فقلت قد عرفته يا رسول الله، قال فكيف تراه أو تراه؟ قلت هو رجل مسكين من أهل الصفة، قال هو خير من طلاع الأرض من الآخر، قلت يا رسول الله أفلا يعطى بعض ما يعطى الآخر؟ فقال إذا أعطي خيرا فهو أهله، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة}. [رواه النسائي وابن حبان].

وحذر من السخط على حكم الله عز وجل حيث إنه مهلكة عظيمة فقد ورد عن النبي  -صلى الله عليه وسلم-  أنه قال: {فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط}، وكذلك جاء في الحديث القدسي: {من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي فليعبد ربا سواي}، وإن من أبرز الأدلة على حدوث السخط هو الحسد، فالحاسد في الحقيقة ساخط على حكم الله وساخط على قسمة الله سبحانه وتعالى بين خلقه، فالحاسد عدو نعم الله تعالى لأنه يطلب زوالها ممن نالها، وهو من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى.

وأضاف: ، وما أحسن قول الشاعر: ( ألا قل لمن كان لي حاسدا * أتدري على من أسأت الأدب ، أسأت على الله في حكمه * لأنك لم ترض ما قد وهب
فجازاك ربي بأن زادني * وسد عليك وجوه الطلب)، مشيرًا إلى أن في الحسد من الأخطار الاجتماعية وتفكك المجتمع ما فيه، ونسأل الله أن يعافينا والمسلمين من كل مرض وخبث يصيب قلوبنا ونفوسنا.

 

علي جمعة الدكتور علي جمعة الحسد السخط لحكم الله أبرز علامات السخط الفقر

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أبرز علامات السخط على حكم الله.. علي جمعة يحذر من فعل شائع

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