ما هي معجزات النبي في الدنيا والآخرة؟.. علي جمعة: 75 عجيبة لقيام الساعة

ما هي معجزات النبي في الدنيا والآخرة ؟ ، رغم كثرة ما نعرف عن النبي -صلى الله عليه وسلم - من حياته وسننه ومنزلته عند الله تعالى ، إلا أنه لايزال هناك الكثير من الأسرار الخفية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهو ما يطرح السؤال عن ما هي معجزات النبي في الدنيا والآخرة ؟ .

ما هي معجزات النبي في الدنيا والآخرة

ما هي معجزات النبي في الدنيا والآخرة ؟، عنها قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه هناك العديد من الخصائص والمعجزات اختص بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وقد جعل الله له -صلى الله عليه وسلم- معجزات في الدنيا عديدة منها بأنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ويرى في الليل والظلمة كما يرى بالنهار والضوء، وبأن ريقه يعذب بالماء الملح، ويغذي الرضيع، وعرقه أبيض من المسك، وإبطه أبيض غير متغير اللون لا شعر عليه.

ما هي معجزات النبي في الدنيا والآخرة ؟، وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه -صلى الله عليه وسلم- ما تثاءب قط ولا احتلم قط، ولم ير له ظل في شمس ولا قمر، وكانت الأرض تطوى له إذا مشى، وأعطى قوة أربعين رجلا ، ومن رآه في المنام فقد رآه حقا فإن الشيطان لا يتمثل بصورته .

معجزات النبي في الآخرة

معجزات النبي في الآخرة .. ما هي ؟، أضاف : أما ما اختص الله به نبيه -صلى الله عليه وسلم- في الآخرة فخصال كثيرة نذكر منها : أنه -صلى الله عليه وسلم- أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يفيق من الصعقة، وبأنه يحشر في سبعين ألف ملك، ويحشر على البراق، ويؤذن باسمه في الموقف ، ويكسى في الموقف أعظم الحلل من الجنة، وبأنه يقوم عن يمين العرش وبالمقام المحمود، وأن بيده لواء الحمد وآدم ومن دونه تحت لوائه، وأنه إمام النبيين يومئذ وقائدهم وخطيبهم، وأول من يؤذن له بالسجود، وأول من يرفع رأيه، وأول من ينظر إلى الله تعالى.

معجزات النبي في الآخرة .. ما هي ؟، أشار إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- هو كذلك أول شافع وأول مشفع وبالشفاعة العظمى في فصل القضاء، وبالشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وبالشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها، وبالشفاعة في رفع الدرجات ناس في الجنة، وبالشفاعة فيمن خلد في النار من الكفار أن يخفف عنهم، وبالشفاعة في أطفال المشركين أن لا يعذبوا، وأنه أول من يجوز على الصراط، وأنه أول من يقرع أبواب الجنة ، وأول من يدخلها ، وبعده أمته وبالكوثر والوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، وقوائم منبره ذوائب الجنة، ومنبره على ترعة من ترع الجنة، وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة.

معجزات اختص بها النبي

وأفاد أن هناك العديد من الخصائص والمعجزات اختص بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، منها تقدم نبوته وآدم منجدل في طينته، وكتابة اسمه الشريف على العرش وكل سماء والجنان وما فيها وسائر ما في الملكوت، وذكر الملائكة له في كل ساعة، وذكر اسمه في نداء صلاة شريعته، والتبشير به في كل الكتب السابقة ونعته فيها ونعت أصحابه وأمته.

وتابع: وحجب إبليس من السماوات لمولده -صلى الله عليه وسلم- ، وشق صدره وجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه، وبأنه سمي أحمد ولم يسم به أحد قبله، وبأنه أوتي كل الحسن ولم يؤت سيدنا يوسف عليه السلام إلا الشطر،كما اختص الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- برؤيته جبريل على صورته التي خلق عليها، وبانقطاع الكهانة لمبعثه وحراسة السماء، وبالإسراء وما تضمنه من اختراق السماوات السبع والقرب إلى قاب قوسين وبوطئه مكانا ما وطئه نبي مرسل ولا ملك مقرب وإحياء الأنبياء له وصلاته بهم والملائكة، وباطلاعه إلى الجنة والنار ورؤيته للباري تعالى مرتين، وقتال الملائكة معه، كما اختص الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- بأن لا يكون لأحد عليه فضل في تعليمه الكتابة والقراءة، فأتاه الكتاب وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب.