من عروس المشاتى بأسوان.. انطلاق رحلة سياحية بالدراجات بمشاركة العشرات

انطلقت اليوم السبت أكبر رحلة سياحية بالدراجات من عروس المشاتى مدينة أسوان شارك فيها العشرات من السائحين البريطانيين ضمن سلسلة الرحلات الترفيهية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ، ومحافظة أسوان ، بالإضافة إلى الشركة المنظمة على مدار يومى 4 و 5 نوفمبر الجارى.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة بحضور بداية الرحلة خلال زيارتها للمعالم والمزارات الأثرية والسياحية وسط تواجد آمنى بقيادة اللواء محمد طلعت مساعد مدير أمن أسوان ، علاوة على أحمد فراج مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة.

الرحلات السياحية الترفيهية

من عروس المشاتى بأسوان .. إنطلاق رحلة سياحية بالدراجات بمشاركة العشرات من السائحين البريطانيين

فيما رحب محافظ أسوان بفعاليات هذه الرحلة والتى تم التجهيز المسبق لها ، وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح هذا الحدث السياحى من أغسطس الماضى بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية ، وخاصة أن الرحلة السياحية بالدراجات استهلت بزيارة السد العالى ومعابد فيله فى اليوم الأول ، كما انطلقت من أمام حديقة الشيراتون بكورنيش النيل فى اليوم الثانى متجهة إلى معابد كوم أمبو، ثم إدفو، ومنها إلى مدينة الأقصر.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هذه الرحلة تأتى ضمن العديد من الفعاليات التى تم وسيتم تنظمها على أرض المحافظة لإبراز المقومات السياحية التي تذخر بها زهرة الجنوب فى ظل التنوع السياحى الذى تتفرد به أسوان، مع الاستمتاع بالطبيعة الساحرة والشمس المشرقة ، فضلاً عن تميز أهلها بحسن الاستقبال والحفاوة بالزائرين .

التذاكر الإلكترونية للمعابد

من عروس المشاتى بأسوان .. إنطلاق رحلة سياحية بالدراجات بمشاركة العشرات من السائحين البريطانيين

هذا وكان قد أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، والمشرف على شئون السياحة والآثار بأسوان بأنه تم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر الإلكترونية للمعابد والمواقع الأثرية داخل محافظة أسوان بهدف تسهيل عملية دخول السائحين لهذه المواقع الأثرية والاستمتاع برحلاتهم السياحية دون حدوث مشاكل.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد أنه تم زيادة منفذين في كل موقع أثرى داخل محافظة أسوان يعمل بالمنظومة الجديدة للتذاكر الإلكترونية، وهى معابد: "فيلة وأبو سمبل وكوم أمبو وأدفو"، بالإضافة إلى "المسلة الناقصة"، ليصل بذلك إجمالي عدد منافذ بيع التذاكر في أسوان لـ10 منافذ.

من عروس المشاتى بأسوان .. إنطلاق رحلة سياحية بالدراجات بمشاركة العشرات من السائحين البريطانيين