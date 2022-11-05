بورصة السيارات.. زيادة تصل لـ 135 ألف جنيه لأسعار رينو كادجار |تفاصيل

شهدت السيارة رينو كادجار موديل 2022 قفزة سعرية جديدة، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 134 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصرية من هذه النسخة الشهيرة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

رينو كادجار موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة رينو كادجار موديل 2022

الفئة الاولى رينو كادجار موديل 2022 بسعر 674 ألف جنيه بدلاً من 540 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو كادجار موديل 2022 بسعر 684 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

رينو كادجار موديل 2022

المواصفات الفنية للسيارة رينو كادجار موديل 2022

تعتمد السيارة رينو كادجار موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي "تيربو" 4 سلندر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي للعجلات يتكون من 7 سرعات، مع سرعة قصوى للسيارة تصل إلى 192 كيلومترًا في الساعة.

رينو كادجار موديل 2022

ويتمكن محرك السيارة رينو كادجار موديل 2022 ضخ قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل إلى 205 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0 خلال فترة زمنية مدتها 10.1 ثانية.

رينو كادجار موديل 2022

وتستهلك السيارة رينو كادجار موديل 2022 نسبة من الوقود تقدر بـ 5.7 لتر، عندما تسير لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر، وتمتلك السيارة العديد من التجهيزات سواء كانت تتعلق بوسائل الامان، أو انظمة التحكم والرفاهية بحسب الفئات المقدمة، بينما تضم مساحة تخزين خلفية تصل إلى 472 لتراً، مع طول كلي يبلغ 4449 مم، وقاعدة عجلات طولها 2646 مم.