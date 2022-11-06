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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار علوم القاهرة : امتحان قبول الدفعة الثانية للدراسات العليا غدا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية دار العلوم القاهرة ، عن موعد امتحان القبول لبرامج الدراسات العليا الدفعة الثانية للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقالت كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، سيتم عقد امتحان القبول لبرامج الدراسات العليا  المرحلة الثانية يوم الاثنين الموافق ٧ من نوفمبر الجارى بالكلية .

جامعة القاهرة 

على الجانب الاخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقدم الجامعة في التصنيف الإنجليزي QS Sustainability لعام 2022، وهو تصنيف يقوم بترتيب 700 جامعة من الجامعات العالمية المرموقة في مجال الاستدامة ومن بينها ثلاث جامعات مصرية فقط، واحتلت جامعة القاهرة الترتيب من 201-220، متصدرة بذلك الجامعات المصرية الأخرى داخل هذا التصنيف الجديد والذي يهتم بتحديد تأثير الجامعات على المجتمع والمجال الأكاديمي في الجوانب البيئية والاجتماعية.

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تصنيفات عالمية وخدمات متنوعة.. مميزات الدراسة في جامعة القاهرة

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت في صدارة ترتيب الجامعات المصرية في تصنيف QS Sustainability لعام 2022 حيث احتلت المرتبة 239 في مجال التأثير البيئي والمرتبة 295 في مجال التأثير الاجتماعي، مؤكدًا أن الجامعة تشارك بدور كبير في الجهود العالمية لإحداث التغيير البيئي والاجتماعي، سواء من خلال البحث أو التدريس أو المشاركة المجتمعية وتحسين الاستدامة.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن من بين الأهداف الاستراتيجية لجامعة القاهرة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع هو التركيز على النظام البيئي وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة و الحفاظ على البيئة و مواجهة و الحد من التغيرات المناخية ، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وفى إطار مساهمة الجامعة في ملف التغيرات المناخية من خلال العديد من الإجراءات المعنية بموضوعات تخدم قضايا التغيرات المناخية والبيئية.

 

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