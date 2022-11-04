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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تصنيفات عالمية وخدمات متنوعة.. مميزات الدراسة في جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعتبر جامعة القاهرة ، ثاني أقدم الجامعات المصرية والثالثة عربياً بعد جامعة الأزهر وجامعة القرويين، تأسست كلياتها المختلفة في عهد محمد علي ، كما تعتبر من أهم الجامعات المصرية الموجودة فى الوقت الحالى خاصة بعد حصولها على العديد من التصنيفات العالمية فى العديد من المجالات . 

ولذلك فى هذا التقرير ننشر لكم أهم ما يميز جامعة القاهرة عن الجامعات الأخرى.

1- تضم الجامعة ما يقرب من 25 كلية ومعهدا بعيدا عن المراكز والوحدات البحثية. 

2- تضم عددا كبيرا من أفضل الأساتذة والعلماء فى مختلف المجالات. 

3- تحتوى على معامل متخصصة ومجهزة بأحدث الأجهزة العلمية. 

4- تقدم خدمات متعددة لطلابها سواء كانت ترفيهية أو طبية على أعلى مستوى. 

5- تقدم الجامعة برامج أخرى  متنوعة بالاشتراك مع جامعات أخرى عالميه مثل ماجستير الحقوق مع جامعة أنديايا. 

6- دخولها فى العديد من التصنيفات العالمية المتقدمة و دخولها قائمة أفضل الجامعات حول العالم. 

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علماء جامعة القاهرة 


أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إدراج 73 عالمًا من علماء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، متصدرة الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالي بأكبر عدد من العلماء المصريين الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات بنسبة بلغت 10.7% طبقًا لمؤشرات الاقتباس المركبة، وذلك ضمن قائمة ضمت علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًا متنوعًا و176 تخصصًا فرعيًا.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة حققت تقدمًا كبيرًا في قائمة ستانفورد خلال الـ 3 أعوام الماضية، موضحًا أن القائمة المُعلنة ضمت علماء من 11 كلية حيث تم إدراج 28 عالما من كلية العلوم، و 14 من كلية الصيدلة، و 10 من كلية طب قصر العيني، و8 من كلية الهندسة، و 4 من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، و 2 بكل من طب الأسنان والزراعة والطب البيطري، وعالم واحد بكل من كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والمعهد القومي للأورام والمعهد القومي لعلوم الليزر.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة لعلماء جامعة القاهرة الذين ضمتهم قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم فى التخصصات الرئيسية والفرعية المتنوعة، والذين يمثلون نماذج مشرفة للجامعة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيدًا بجهودهم المتميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية والتقدم على جامعات عالمية كبرى في التصنيفات العالمية المرموقة.
 
وأكد الخشت، حرص جامعة القاهرة على الاهتمام بالارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا، ودعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية وتطوير جودتها ونوعيتها من حيث الكم والكيف، وتطوير المعامل وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًا وماديًا ولوجستيًا، بما يساهم في تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية بمختلف التخصصات، والتميز مصريًا وإقليميًا وعالميًا، وتعزيز ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علمائها بجميع المجالات والتخصصات.

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