أخبار التكنولوجيا| 7 مميزات أساسية لجميع مستخدمي واتساب.. وللشباب ومحدودي الدخل أفضل هاتف ريلمي

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



يحتوي تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp على الكثير من الميزات الرائعة والموفرة للجهد والوقت، كما كان التطبيق في الفترة الأخيرة قد أطلق عددا كبيرا من الميزات في محاولة منه لمنافسة تليجرام وسيجنال، ولكن أغلب هذه الميزات قد تكون غير معروفة للكثيرين.



دائما ما يبحث المخترقون أو الهاكرز عن بعض الثغرات ونقاط الضعف على هاتفك للدخول إليها، حيث يقومون باستغلال الثغرات الأمنية لنشر البرامج الضارة وسرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين، لذلك يعد أفل علاج لهذه المشكلة هو الاهتمام بتحديث هاتفك لتصحيح مثل هذه الثغرات.



تتميز منصة فيسبوك Facebook بالعديد من الميزات المهمة، وعلى الرغم من استخدامنا لـ فيسبوك لساعات طويلة أثناء اليوم، إلا أن الكثير منا قد تفوته الكثير من الإعدادات والميزات والتي تختصر الوقت والجهد، كما أنها تمدنا بأشياء نظل نبحث عنها طول الوقت دون معرفة أنها موجودة بالفعل.



شهدت الساعات الماضية توترات شديدة داخل شركة “تويتر” Twitter ، بعد قرار مالك الشركة الجديد ورئيس تنفيذها إيلون ماسك، بتسريح حوالي نصف الموظفين بواقع 3700 موظف، وذلك في حالة كبيرة من التخبط سيطرت على المشهد، حيث منع العديد من الوصول لحساباتهم، وفوجئ البعض الآخر بطرده أثناء حضورهم اجتماعات للشركة.

تقدم شركة ريلمي الصينية عدد من الهواتف الذكية المخصصة للشباب ومحدودي الدخل حيث تجمع هذه الهواتف بين المواصفات الجيدة مع سعر مناسب في مواجهة ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية، حيث يعاني الكثير من راغبي الشراء من الارتفاع الجنوني لأسعار الهواتف.



يعاني الكثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية من نفاد عمر بطارية هواتهفم في وقت قصير، مما يسبب لهم إزعاجا كبيرا، ولكن غالبا ما يكون نفاد عمر البطارية مرتبطا بالسلوكيات والأخطاء الشائعة التي نفعلها بشكل مستمر مع هواتفنا والتي تؤدي حتما إلى ذلك.