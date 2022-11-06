استقبال مكالمات غير معروفة.. 6 علامات تدل على اختراق هاتفك الآيفون

دائما ما يبحث المخترقون أو الهاكرز عن بعض الثغرات ونقاط الضعف على هاتفك للدخول إليها، حيث يقومون باستغلال الثغرات الأمنية لنشر البرامج الضارة وسرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين، لذلك يعد أفل علاج لهذه المشكلة هو الاهتمام بتحديث هاتفك لتصحيح مثل هذه الثغرات.

وعلى الرغم من أنه لا توجد طريقة محددة لاكتشاف اختراق هواتف آيفون، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تخبرك بذلك، وذكر موقع Tech News Today بعض العلامات الأكيدة التي قد تساعدك في معرفة إذا كان قد تم اختراقك بالفعل أو تم نشر برنامج ضار في هاتفك.

استهلاك مرتفع لبيانات الهاتف

يمكن للمخترقين سرقة بياناتك وإرسالها إلى خوادمهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، كما يمكنهم مشاركة بياناتك من خلال عمليات الخلفية التي يمكن أن تستخدم الكثير من البيانات، ويمكنك التحقق من استهلاك بيانات الهاتف بالانتقال إلى الإعدادات ثم شبكة الهاتف، والتمرير لأسفل إلى البيانات الخلوية.

ولا يمكنك التحقق من استخدام بيانات Wi-Fi على هواتف آيفون أو أي أجهزة iOS أخرى، حيث سيتعين عليك تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنها تتبع استخدام البيانات الخاصة بك في الوقت المناسب.

بطء ملحوظ في أداء الهاتف

وتعد العلامة الأكثر شيوعًا لاختراق هواتف آيفون هي أن يصبح هاتفك أبطأ بشكل ملحوظ دون سبب، حيث قد يستخدم المخترقون معالج هاتفك عن طريق تشغيل التطبيقات في الخلفية مما يؤدي إلى إبطاء الهاتف بشكل كبير، كما ستلاحظ استنزافًا وتسخينًا أسرع للبطارية، وقد يستخدم هاتفك مزيدًا من الطاقة أو يتم تسخينه عند استخدام التطبيقات الثقيلة مثل الألعاب أو التطبيقات الرسومية، ما يعد ارتفاع درجة حرارة هاتفك علامة على اختراق الهاتف.

استقبال مكالمات ورسائل غير معروفة



إذا لاحظت رسائل نصية ومكالمات عشوائية من هاتفك، فقد يكون بالفعل قد تم اختراق هاتفك، وعلى الرغم من ذلك فإنه هذه العلامة ليست أكيدة بنسبة 100 % ، ولكن إذا كان هناك الكثير من المكالمات والرسائل لأرقام عشوائية ، فقد يكون هذا موضوعًا مثيرًا للقلق.

تحميل تطبيقات غير معروفة



وقد يقوم المخترقون أيضًا بتثبيت تطبيقات غير معروفة على هواتف آيفون، أو قد يكون التطبيق نفسه ضارًا ، أو قد يكون مجرد وسيلة لتلبية احتياجات الهاكرز، حيث قد يستخدمون التطبيق لتثبيت المزيد من البرامج الضارة على هاتفك.

ظهور إعلانات مفاجئة بكثرة



وإذا رأيت نوافذ إعلانية منبثقة عشوائية على هاتفك تكرر أو تظهر فجأة ، فقد يكون ذلك أيضًا مؤشرًا على اختراق هاتفك، كما قد يكون هذا نتيجة لبرنامج ضار يعمل على هاتفك الآيفون، حيث عادةً ما تعلن هذه النوافذ المنبثقة عن تطبيقاتها الشخصية أو مواقعها الإلكترونية.

إجراء عمليات شراء لم تقم بها

وإذا كانت لديك معلومات الدفع محفوظة على هاتفك ، فيمكن للهاكرز استخدام هذه المعلومات لإجراء عمليات شراء شخصية، حيث تحتوي هواتف آيفون على تطبيق محفظة يتعامل مع المدفوعات ويسجل معلومات بطاقتك، وإذا كنت تستخدم هذا التطبيق لإجراء أي نوع من عمليات الشراء ، فيمكن للهاكرز أيضًا استخدام هذا التطبيق من هاتفك المخترق لسرقتك، وفي هذه الحالة ، يجب عليك الاتصال على الفور بالبنك الذي تتعامل معه لإبلاغه بذلك.