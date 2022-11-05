سامسونج تشجع مستخدمي آيفون للتغيير لهواتفها القابلة للطي عبر إعلان ساخر

في إعلان جديد، سخرت شركة سامسونج الكورية الجنوبية من شركة آبل الأمريكية لافتقارها هواتف ذكية قابلية للطي مثل التي تمتلكها والتي تم إطلاق بعضها مؤخرا مثل Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Fold 4 .

وبحسب موقع Android Authority فإن سامسونج شجعت المستخدمين بشكل واضح على الانتقال فورا إلى هواتفها القابلة للطي، وحث المستخدمين على بدأ تجربة مليئة بالمغامرة والتنوع مع عرض الإمكانات التي تتمتع بها هواتفها ومقارنتها بهواتف آبل.

وعرضت قناة سامسونج الرسمية على يوتيوب في الولايات المتحدة إعلانها ساخرة من هواتف آيفون والترويج لهواتفها القابلة للطي، في الوقت الذي تشكل فيه هواتف آيفون أكثر من 50 % من حصة السوق الأمريكية، حيث تشتد المنافسة بين هواتف آيفون وسامسونج في السوق الأمريكية وأيضا العالمية كأفضل هواتف رائدة في العالم.

وفي وقت سابق، كانت سامسونج قد نشرت فيديو يروج لهاتفي Galaxy S22 Ultra الرائد و Galaxy Z Flip 4 القابل للطي، حيث تستعرض سامسونج المزايا الموجودة في الهاتفين وسرد ميزات الكاميرا والتقنيات الخاصة بهما، إلا أنه يتم السخرية في نهاية الفيديو من أن هواتف iPhone 14 لن تحصل على ميزات الكاميرا هذه .

كما سلط الفيديو الضوء حينها على الميزات التي لن تجدها في هواتف آيفون iPhone 14 ، مثل تصميم هاتف Galaxy Z Flip 4 والكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل في Galaxy S22 Ultra مع وضع القمر، و Flex Mode وكاميرا periscope المقربة بقدرة 10x في هاتف Galaxy S22 Ultra .