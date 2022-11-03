Huawei Pocket S.. هاتف جديد من هواوي ينافس أجهزة سامسونج

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، عن أرخص هاتف قابل للطي في 2022، خلال حدث خاص أقامته في الصين أمس الأربعاء، ويتميز هاتف Huawei Pocket S، بتصميم قابل للطي بشكل أفقي على غرار إصداري Galaxy Z Flip من سامسونج، وRazr من موتورولا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هواوي الجديد Huawei Pocket S، بمواصفات مشابه للهاتف الرائد Huawei P50 Pocket، الذي أطلقته الشركة أواخر العام الماضي، كمنافس لهواتف سامسونج القابلة للطي بشكل صدفي.

سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Pocket S

ويأتي هاتف هواوي Huawei Pocket S، بشاشة داخلية مرنة بقياس 6.9 بوصة، من نوع OLED، وبدقة 2790 × 1188 بكسل، تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، بالإضافة إلى معدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 300 هرتز، إلى جانب شاشة ثانوية بقياس 1.4 بوصة، من نوع OLED وبدقة 340×340 بكسل.

Huawei Pocket S

ويعمل هاتف هواوي Huawei Pocket S، بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 778G، ويأـي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، حتي ما يصل 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية NM.

Huawei Pocket S

ويتميز هاتف هواوي Huawei Pocket S، بكاميرا أمامية ضمن ثقب في الشاشة بدقة 10.7 ميجابكسل، وذلك على غرار إصدار الشركة السابق P50 Pocket، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 40 ميجابكسل، متصلة بكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر للتركيز التلقائي الليزري Laser AF، وتدعم الكاميرا الخلفية التقريب الرقمي بمعدل 10x.

Huawei Pocket S

وبرمجيا، زودت هواوي هاتفها القابل للطي الجديد Huawei Pocket S بنظام التشغيل Harmony OS 3.0، ويأتي مع الكثير من التطبيقات المثبتة مسبقا لسوق الشركة المحلى كبديل لخدمات وتطبيقات جوجل.

Huawei Pocket S

ويحتوي هاتف هواوي Huawei Pocket S، الذي يأتي بسماكة 7.2 ملميتر وهو مفتوح، وبسماكة 15.2 ملميتر وهو مغلق، ويزن 190 جراما، بصفيحة جرافيت فائقة الرقة وقابلة للانحناء لتبريد درجة حرارة الجهاز، ووعدت الشركة بأن آلية الجناح الخاصة بالمفصلة قد تم فتحها وإغلاقها 400 ألف مرة في الاختبار لضمان متانتها.

Huawei Pocket S

ويحزم هاتف Huawei Pocket S، بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات، وتقدم هواوي الهاتف القابل للطي الجديد في 5 ألأوان هي: الأسود، والأخضر، والأزرق، والوردي، والأصفر.

ويتوفر هاتف Huawei Pocket S، للبيع في الصين مقابل سعر 820 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 19 و800 جنيه مصري) لخيار بسعة 8 + 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 890 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 21 و500 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، وسيكون الجهاز متاحا للبيع بشكل رسمي اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري.