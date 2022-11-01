مشكلة في تحديث آيفون الجديد تغضب المستخدمين .. تعرف عليها

يواجه العديد من مستخدمي هواتف آيفون مشكلة كبيرة بسبب تحديث iOS 16 الأخير، حيث تسبب التحديث في قطع اتصال هواتف آيفون بشكل متكرر بشبكة الواي فاي WiFi ، كما تعرض عدد آخر من المستخدمين لمشكلات أخرى مختلفة.

وبحسب مجلة فوربس فإن آخر تحديث أطلقته شركة آبل الأمريكية لمستخدميها ، وهو iOS 16.1 ، أغضب عدد كبير من المستخدمين، حيث توجه مئات المستخدمين إلى منصات التواصل على تويتر و ريديت وصفحات الدعم الخاصة بشركة آبل للإبلاغ عن الشكوى.

ويستمر نظام التشغيل الأحدث من آبل، iOS 16 ، في التسبب في مشاكل لمالكي هواتف آيفون، على الرغم من تلقي أربعة تحديثات في ستة أسابيع فقط من الإصدار، حيث يتم طرح التحديث الأخير iOS 16.1 لجميع المستخدمين في الوقت الحالي.

ورصد موقع MacRumors لأول مرة المشكلة الرئيسية حيث تتسبب في قطع اتصال هواتف آيفون بشبكة WiFi بشكل متكرر كل بضع ثوانٍ، حيث لا يوجد حل ثابت، ويقول أحد المستخدمين أنه قام بعدد من الإجراءات المختلفة لحل المشكلة، ولكن لم تستجب، وظلت المشكلة في هاتفه.

وفقا لـ فوربس فإنه لا يزال من غير الواضح مدى انتشار المشكلة ، ولكن هناك عدد كبير من المستخدمين الذين لا يزالوا حتى هذه اللحظة يبلغون عن المشكلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنتدى آبل لاقتراح إصلاح مطلوب في أسرع وقت ممكن.