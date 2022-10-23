محدش هيقدر يشتريه.. تغييرات قادمة في آيفون iPhone 15 سترفع سعره بشكل جنوني

كشفت تسريبات جديدة أن هواتف آيفون القادمة iPhone 15 ستحصل على عدد من التغييرات الكبيرة، حيث سيكون هاتف iPhone 15 Ultra بديلا عن النسخة الشهيرة الأكثر تميزا Pro Max ، وسيحتوي الهاتف على هيكل من التيتانيوم.

وبحسب مجلة فوربس فإن التيتانيوم أقوى بكثير وأخف وزنًا من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ولكنه سيكون باهظ الثمن بشكل كبير، الأمر الذي قد يعطي مؤشرات قوية على ارتفاع سعر هاتف iPhone 15 Ultra للعام القادم بشكل واضح ، مقارنة بسابقه iPhone 14 Pro Max .

وفقا لـ فوربس فإن هيكل التيتانيوم الذى سيحصل عليه هاتف iPhone 15 Ultra، سيكون أقوى من 3-4 مرات من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع نفس الوزن، وهذا من شأنه أن يمنح شركة آبل خيارات: خفض وزن iPhone 15 Ultra دون فقدان القوة ، والحفاظ على نفس الوزن وإطلاق أقوى هاتف ذكي في العالم، مع تحقيق التوازن بين الاثنين.

ويعد السبب الرئيسي وراء عدم شيوع استخدام التيتانيوم في الهواتف الذكية هو التكلفة، حيث سيبلغ سعر التيتانيوم 35-50 دولارًا للكيلوجرام الواحد ، مقارنة بـ1-1.50 دولارًا للكيلوجرام للفولاذ المقاوم للصدأ، مما يجعله مفاجأة حقيقية أن تطلق آبل هاتفها الآيفون القادم المصنوع من التيتانيوم.

ومن المقرر أن يحدث هذا التغيير في هواتف iPhone 15 - وخاصة هاتف iPhone 15 Ultra الأكثر تميزا - ارتفاعا كبيرا في سعر الهواتف، بالإضافة إلى السعر الذى من المتوقع أن يتكبده الكثير من المستخدمين إذا قررت آبل استبدال شواحنها بشواحن USB-C .

وسيخلف أيضا قرار استبدال الشاحن مع هواتف iPhone 15 مشكلة كبيرة بالنسبة لمستخدمي أجهزة آبل المختلفة من آيفون وآيباد حيث سيجبرهم هذا التغيير على دفع المزيد من الأموال، لشراء شواحن وكابلات جديدة متوافقة مع الأجهزة الجديدة التي ستكون مخصصة للعمل مع منافذ USB-C .