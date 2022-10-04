نهاية شواحن آبل.. ماذا سيحدث لمستخدمي آيفون وآيباد؟.. تفاصيل

ينتظر مستخدمو أجهزة آبل مستقبلا قاتما بالنسبة لمصير شواحن وكابلات أجهزتهم المختلفة، بعد الموافقة المبدأية التي أقرتها المفوضية الأوروبية اليوم للبدء في تنفيذ التشريعات الخاصة بقرار توحيد الشواحن، والذي سيجبر شركة آبل على تغيير شواحنها الخاصة.

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، على مشروع قانون تم عرضه في يونيو الماضي، لإجبار شركة آبل الأمريكية والشركات الأخرى التي لا تستخدم شواحن من نوع USB-C على تغيير شواحنها والتغيير إلى شواحن USB-C، وفقا لشبكة سي إن بي سي .

ويتوقف مشروع القانون في الوقت الحالي على موافقة المجلس الأوروبي لمنح الموافقة النهائية ليصبح قانونًا، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه من بداية 2024 ، إذا تمت الموافقة عليه بشكل نهائي.

ويجادل المشرعون في الاتحاد الأوروبي بأن القانون من شأنه التقليل من الهدر لأن المستهلكين لا يحتاجون إلى شراء شاحن جديد في كل مرة يشترون فيها جهازًا جديدا، حيث قال الاتحاد الأوروبي إن هذا سيقلل من الإنتاج والتخلص من أجهزة الشحن الجديدة.

ماذا سيحدث لمستخدمي أجهزة آبل ؟

وفي حالة تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي ستضطر شركة آبل الأمريكية على الاستغناء عن شواحنها العادية والتي تعمل من خلال منفذ من نوع lightning ، إلى شواحن جديدة من نوع USB-C ، في جميع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس من المعروف حتى الآن إذا كانت آبل ستوحد هذا الأمر على جميع الدول أم أنه سيظل رهينة دول الاتحاد الأوروبي.

وسيخلف هذا القرار مشكلة كبيرة بالنسبة لمستخدمي أجهزة آبل المختلفة من آيفون وآيباد حيث سيجبرهم هذا التغيير على دفع المزيد من الأموال، لشراء شواحن وكابلات جديدة متوافقة مع الأجهزة الجديدة التي ستكون مخصصة للعمل مع منافذ USB-C .

وتكشف التقارير أن آبل تعمل بالفعل على إصدار عدد من أجهزتها المختلفة بشواحن من نوع USB-C ، حيث أن هواتف iPhone 15 ستصدر بشاحن مختلف تماما عن شواحن الآيفون العادية والتي تعمل من خلال منفذ من نوع lightning ، كما أن أجهزة آيباد القادمة ستحصل على نفس التغيير.