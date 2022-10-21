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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تطلق ميزات جديدة لهواتف آيفون خلال أيام

آبل تطلق ميزات جديدة
آبل تطلق ميزات جديدة لهواتف آيفون خلال أيام

تطلق شركة آبل الأمريكية، خلال أيام، تحديثا جديدا لعدد من هواتف آيفون الأحدث ، حيث سيحصل المستخدمون على iOS 16.1 ، والذي سيضم عدد من الميزات المهمة والتي طال انتظارها من قبل البعض، مع تحسينات وتغييرات كبيرة في الأداء. 

 

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن تحديث iOS 16.1 سيتم إطلاقه بدءا من يوم الإثنين 24 أكتوبر، على أن يصل لجميع المستخدمين، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر، حيث ستوفر آبل خدمة + Fitness للمرة الأولى على هواتف آيفون دون الحاجة إلى اقتناء ساعة Apple Watch.  

    

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وتوفر خدمة + Fitness  تمارين مخصصة من خلال هواتف آيفون أو أجهزة آيباد أو Apple TV حيث كانت تتطلب في السابق الحصول على Apple Watch أولا، كما سيحصل المستخدمون على ميزة الأنشطة المباشرة التي تقدم معلومات في الوقت الفعلي عن الأحداث الجارية.

 

ويمكن لميزة الأنشطة المباشرة  عرض النتائج الحية  للرياضة مباشرة على شاشتك الرئيسية، حيث لا تقتصر الأنشطة الحية على المباريات الرياضية فقط، حيث أوضحت شركة آبل أن الأنشطة المباشرة هي ميزة جديدة تساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بالأشياء التي تحدث في الوقت الفعلي ، مثل لعبة رياضية أو تمرين أو مشاركة أو طلب توصيل الطعام مباشرة من شاشة القفل.

 

كما تقدم آبل أيضًا تعديل لرمز البطارية الجديد لهواتف آيفون بتصميم أكثر رشاقة، كما يضيف التحديث الجديد خيار شحن طاقة نظيفة جديدًا للمحافظة على البيئة، وذلك من خلال تقليل انبعاثات الكربون عن طريق الشحن الانتقائي عند توفر كهرباء منخفضة انبعاثات الكربون. 

 

وسيتعلم هاتف آيفون من روتين الشحن اليومي الخاص بالمستخدمين حتى يتمكن من الوصول إلى الشحن الكامل قبل أن تحتاج إلى استخدامها، حيث تعتبر الميزة اختيارية ، لذا لا يتعين عليك استخدامها إذا كنت لا تريد ذلك.

 

 

 

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