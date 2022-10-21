بسعر صادم.. بيع أول هاتف آيفون بعد مرور 15 عاما على إطلاقه

أطلقت شركة آبل Apple، الجيل الأول من هواتف آيفون في عام 2007، والذي أحدث نقلة كبيرة في كيفية استخدام الناس للهواتف المحمولة، والآن أحدث أول iPhone ضجة كبيرة بعد مرور 15 عاما على إطلاقه.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، عرض أول هاتف آيفون للبيع في مزاد على الإنترنت، وقد تم بيع الهاتف الذي يبلغ من العمر 15 عاما على إنتاجه، مقابل ما يقرب من 40 ألف دولار أمريكي.

وعلى الرغم من وجود هواتف ذكية باهظة الثمن من آبل في السوق حاليا، إلا أن الإصدار الأول للشركة وضع معايير جديدة إلى أسعار أجهزة iPhone، فقد تم بيعه بسعر خيالي بما يزيد عن 80 ضعف سعره الأصلي، حيث قدم الهاتف إلى السوق لأول مرة كواحد من أغلى الهواتف على الإطلاق، حيث باعته الشركة بسعر 599 دولارا.

الجيل الأول من هواتف آيفون لعام 2007

وكان هاتف آبل الأول معروضا للبيع عبر منصة المزادات LCG، منذ 30 سبتمبر الماضي، وكان سعره المتوقع 30 ألف دولار (أي ما يقرب من 588 ألف جنيه مصري)، ولكن تم بيعه يوم الأحد الماضي مقابل 39339 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 771 ألف جنيه مصري).

وقال "مارك مونتيرو"، مؤسس مزادات LCG، في بيان له إنه لم يتخيل أن يباع الهاتف بهذا السعر، حيث كانت تكلفته الأصلية حوالي 599 دولارا لنسخة بسعة 8 جيجابايت، وأوضح أنه اكتشف أن الجهاز أول إصدار أصلي لهاتف تم إطلاقه في عام 2007 مع ختم آبل الأصلي ولا يزال في علبته الأصلية وكذلك تغليفه البلاستيكي الخاص بالشركة فلم يتم فتحه أو استعماله منذ شرائه.

مواصفات الجيل الأول من هواتف iPhone

وجاء الجيل الأول من هواتف iPhone مع بعض المواصفات المثيرة للاهتمام مقارنة بالجيل الحالي آيفون 14، حيث جاء الجيل الأول من آيفون بشاشة 3.5 بوصة، مع سعة تخزين 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت.

ويستخدم تقنية 2G للاتصال بالإنترنت وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، والتي يمكنها التقاط الصور فقط دون مقاطع فيديو، كما افتقر هذا الإصدار إلى كاميرا سيلفي، وأتي مع متصفح الإنترنت سفاري.