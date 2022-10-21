عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر صادم.. بيع أول هاتف آيفون بعد مرور 15 عاما على إطلاقه

الجيل الأول من هواتف
الجيل الأول من هواتف iPhone

أطلقت شركة آبل Apple، الجيل الأول من هواتف آيفون في عام 2007، والذي أحدث نقلة كبيرة في كيفية استخدام الناس للهواتف المحمولة، والآن أحدث أول iPhone ضجة كبيرة بعد مرور 15 عاما على إطلاقه.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، عرض أول هاتف آيفون للبيع في مزاد على الإنترنت، وقد تم بيع الهاتف الذي يبلغ من العمر 15 عاما على إنتاجه، مقابل ما يقرب من 40 ألف دولار أمريكي.

 

خبر صادم.. آبل ترفع سعر أصغر هواتف آيفون لعام 2022

مواصفات وسعر آيباد برو 2022 الجديد من آبل

 

وعلى الرغم من وجود هواتف ذكية باهظة الثمن من آبل في السوق حاليا، إلا أن الإصدار الأول للشركة وضع معايير جديدة إلى أسعار أجهزة iPhone، فقد تم بيعه بسعر خيالي بما يزيد عن 80 ضعف سعره الأصلي، حيث قدم الهاتف إلى السوق لأول مرة كواحد من أغلى الهواتف على الإطلاق، حيث باعته الشركة بسعر 599 دولارا.

الجيل الأول من هواتف آيفون لعام 2007

وكان هاتف آبل الأول معروضا للبيع عبر منصة المزادات LCG، منذ 30 سبتمبر الماضي، وكان سعره المتوقع 30 ألف دولار (أي ما يقرب من 588 ألف جنيه مصري)، ولكن تم بيعه يوم الأحد الماضي مقابل 39339 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 771 ألف جنيه مصري).

 

وقال "مارك مونتيرو"، مؤسس مزادات LCG، في بيان له إنه لم يتخيل أن يباع الهاتف بهذا السعر، حيث كانت تكلفته الأصلية حوالي 599 دولارا لنسخة بسعة 8 جيجابايت، وأوضح أنه اكتشف أن الجهاز أول إصدار أصلي لهاتف تم إطلاقه في عام 2007 مع ختم آبل الأصلي ولا يزال في علبته الأصلية وكذلك تغليفه البلاستيكي الخاص بالشركة فلم يتم فتحه أو استعماله منذ شرائه.

 

مواصفات الجيل الأول من هواتف iPhone

وجاء الجيل الأول من هواتف iPhone مع بعض المواصفات المثيرة للاهتمام مقارنة بالجيل الحالي آيفون 14، حيث جاء الجيل الأول من آيفون بشاشة 3.5 بوصة، مع سعة تخزين 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت.

ويستخدم تقنية 2G للاتصال بالإنترنت وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، والتي يمكنها التقاط الصور فقط دون مقاطع فيديو، كما افتقر هذا الإصدار إلى كاميرا سيلفي، وأتي مع متصفح الإنترنت سفاري.

الجيل الأول من هواتف آيفون لعام 2007
آيفون أول هاتف آيفون أول iPhone آيفون لعام 2007 هواتف iPhone

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

باس رجلي عشان أرحمه.. اعترافات الأم المتهمة بالاعتداء على طفل في الجيزة

موضوعات متعلقة

موبايل رخيص بمواصفات قوية.. سامسونج تطلق Galaxy A04e للفئة الاقتصادية

موبايل متطور من شاومي Xiaomi يتحدى أفضل هواتف أندرويد

أغلى هواتف آبل.. سعر ومواصفات iPhone 14 Pro Max بمصر والسعودية والإمارات

ينافس سامسونج وشاومي.. هاتف جديد من هونر يكتسح الأسواق بسعر رخيص

ترشيحاتنا

النهاية تقترب.. القصة الكاملة لتمرد رونالدو ورد مانشستر يونايتد الصارم

نتائج بطولة الجمهورية للسلاح للرجال والسيدات بعد انتهاء اليوم الأول

إيران تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا وتنصح بعدم السفر إلى هناك

الصحة تطلق 51 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى نهاية أكتوبر

كيف تحصل على شقة سكنية بعواصم المحافظات| خاص

بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

بإطلالة ملفتة.. درة تخطف الأنظار في السعودية

غياب الشمس عن مكة المكرمة خلال أيام وتحذير للمواطنين.. ما القصة؟

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ