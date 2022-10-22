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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سخرية وانتقادات كبيرة لهواتف جوجل Pixel 7 بسبب آيفون.. تفاصيل

سخرية وانتقادات كبيرة
سخرية وانتقادات كبيرة لهواتف جوجل Pixel 7 بسبب آيفون

تعرضت شركة جوجل لانتقادات كبيرة وضعتها في احراج شديد للغاية، وذلك بعد قيام عدد من موظفيها بالترويج لهواتفها Pixel 7 ، التي تم إطلاقها مؤخرا، باستخدام هاتف آيفون مما أفقد الهواتف ثقة الكثير من المستخدمين. 

وبحسب موقع Gizchina فإن أحد موظفي شركة جوجل قام بالترويج لهواتف Pixel 7 على موقع الشركة الرسمي من خلال هاتف آيفون، حيث أظهر الموقع أن التغريد تم من خلال هاتف آيفون، الأمر الذي أثار الكثير من السخرية والانتقادات الصعبة لشركة جوجل ولهواتفها.      

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وعلى الرغم من حذف التغريدة بسرعة ، إلا أن الكثيرين قد قاموا بالتقاط “ سكرين شوت” لما حدث حيث أظهرت خطأ فادحا في محاولة للترويج لسلسلة Google Pixel 7 في التغريدة ، والتي كشفت كلمة "Twitter for iPhone" أسفل التغريدة، أى أن التغريدة تم نشرها من خلال هاتف آيفون. 

Pixel 7 series

وفقا للموقع فإن شركة جوجل لم تكن الشركة الوحيدة التي ارتكبت هذا الخطأ فقط، حيث ارتكبت شركة سامسونج الكورية الجنوبية نفس الخطأ منذ فترة،  حيث قام فريق الشركة في يناير الماضي ، بالترويج لحدث Galaxy Unpacked، من خلال استخدام هاتف آيفون، كما تم تكرار نفس الخطأ  في عام 2018 عندما روجت سامسونج لشاشة هاتف Galaxy Note 9.

 

وواجهت سلسلة هواتف Pixel 7 من جوجل العديد من المشكلات بعد أيام قليلة من إطلاقها، حيث تكشف الشكاوى الأولية أن شاشة Pixel 7 Pro تستهلك المزيد من الطاقة، كما كشفت أحدث التقارير أن شاشة Pixel 7 Pro لم تكن سلسة، كما أبلغ المستخدمون أيضًا أن لوحة المفاتيح غالبًا ما تفشل عند الكتابة.

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