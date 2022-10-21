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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يعمل ربع مليار جهاز.. جوجل تضيف مميزات متطورة لنظام أندرويد 13 جو

أندرويد 13 جو
أندرويد 13 جو

أطلقت شركة جوجل Google، الإصدار الأول من نظام التشغيل للأجهزة المنخفضة المواصفات Android Go، وعلى مدار 5 سنوات حصل أكثر من 250 مليون جهاز نشط شهريا على هذا الإصدار.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، يوفر إصدار نظام التشغيل الجديد من جوجل أندرويد 13 "جو"، العديد من الميزات المتميزة لتشكيلة الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة.

 

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مميزات نظام تشغيل جوجل Android 13 جو

وقالت جوجل إن أحد التحديثات الرئيسية التي يتم شحنها مع هذا الإصدار هو تحديثات نظام Google Play لأجهزة Android Go، والذي سيسمح هذا للمستهلكين بتلقي بعض التحديثات الأمنية الأساسية في الوقت المناسب وعلى الفور دون الحاجة إلى الانتظار حتى تقوم الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإصدارها.

ويتميز إصدار أندرويد 13 جو من جوجل، ببعض المزايا الرئيسية لنظام تشغيل أندرويد 13 الاصلى، من بينها أذونات الإشعار والقدرة على تغيير اللغة بشكل فردي لكل تطبيق دون الاضطرار إلى جعل اللغة موحدة في جميع التطبيقات.

ويقدم أيضا أندرويد 13 جو، لغة التصميم الجديدة للشركة Material You، والتي تعمل على تحسين واجهة الهاتف وتخصيصها، وقدمت جوجل لأول مرة واجهة Material You مع نظام التشغيل Android 12 لتجربة تخصيص واسعة النطاق في جميع أنحاء النظام، على سبيل المثال، إذا قمت بتغيير ورق الحائط الخاص بجهازك، فإن نظام الألوان عبر النظام يتغير ليتناسب معها.

وعلاوة على ذلك، يعرض لك إصدار Android Go الجديد مقالات ومحتويات مخصصة إذا مررت إلى اليسار من الشاشة الرئيسية، كما يتضمن موجز Discover مقاطع فيديو قصيرة وتحديثات للألعاب من الفرق الرياضية التي تتابعها.

ومن المقرر أن تبدأ الهواتف الجديدة العمل بنظام التشغيل أندرويد 13 جو، أوائل عام 2023، وكانت جوجل قد صممت نظام التشغيل هذا ليناسب الهواتف الذكية المزودة بذاكرة رام أقل من 2 جيجابايت، ولكن في شهر سبتمبر الماضي، رفعت شركة جوجل متطلبات الحد الأدنى لحجم ذاكرة الوصول العشوائي إلى 2 جيجابايت للأجهزة التي يتم تشغيلها أو تحديثها إلى Android 13 جو.

جوجل نظام التشغيل الجديد Android 13 جو أندرويد 13 إصدار Android Go

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