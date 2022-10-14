بروجيكت ستارلاين .. تقنية سحرية من جوجل للتواصل عبر الهولوجرام|شاهد

يعد Project Starline، الذي تم الإعلان عنه العام الماضي، هو تطبيق جوجل الجديد للتواصل عبر الهولوجرام، مخصص لإجراء مكالمات الفيديو وبثها في صور ثلاثية الأبعاد.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تعمل تكنولوجيا جوجل الجديدة كنافذة سحرية، حيث يمكن للمستخدمين التحدث والإيماء والتواصل البصري مع شخص آخر، بالحجم الطبيعي في صورا ثلاثية الأبعاد، باستخدام تفنية التعلم الآلي،وأنظمة عرض مجال الضوء.

بروجيكت ستارلاين تطبيق جديد من جوجل للتواصل عبر الهولوجرام

وعبرمدونتها الرسمية على الإنترنت، قالت جوجل إنها بدأت في توسيع اختبارات مشروع Project Starline للتواصل عبر الهولوجرام، في العالم الحقيقي من خلال برنامج الوصول المبكر الذي بدأ في الوصول إلى عدد من شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى، من بينها T-Mobile وWeWork وSalesforce.

وأشارت جوجل في بيانها، إلى أنها ستبدأ في تثبيت نماذج Project Starline، الأولية في مكاتب الشركاء لاختبارها في وقت لاحق من هذا العام، كما دعت الشركة أكثر من 100 شريك مؤسسي في مجالات مثل الإعلام والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة لعرض التكنولوجيا في مكاتبها وتقديم ملاحظاتهم حول التجربة.

وخضع مشروع Project Starline، للاختبار في مكاتب جوجل بالولايات المتحدة لمدة عام كامل، حيث تمكن موظفي الشركة من اختبار تقنية العرض ثلاثية الأبعاد واستخدامها لإجراء الاجتماعات وجلسات تدريب الموظفين، ووصفوها بأنها تقدم تجربة واقعية يشعرون خلالها بأن الطرف الآخر يتواجد معهم في نفس المكان، وليس نسخة افتراضية فقط.

ومع إطلاق برنامج الوصول المبكر الجديد لمشروع Project Starline، سيتمكن هؤلاء الشركاء من اختبار أكشاك الاتصال في مكاتبهم الخاصة، وتجربة إجراء محادثة مرئية بين شخصين أو أكثر متواجدين في أماكن مختلفة، يجلس كل طرف بالدردشة أمام منصة تقنية للتصوير ثلاثي الأبعاد.

وأظهر مقطع الفيديو الذي شاركته جوجل أثناء تجربة مشروع Project Starline، أن التكنولوجيا الجديدة تقوم بالتقاط دقيق لكافة أبعاد وملامح الشخص الجالس أمام منصة التصوير ثلاثي الأبعاد، ثم ضغطها وتقليل حجمها ولكن مع الحفاظ على دقتها، من أجل تسهيل نقلها بشكل فوري عبر الإنترنت، ثم بثها في مجسم ثلاثي الأبعاد لدى الطرف الآخر.