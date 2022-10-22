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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقدر بالملايين.. الهند تفرض غرامة قياسية على جوجل بسبب أندرويد

لفرضها شروطا إجبارية
لفرضها شروطا إجبارية على أندرويد الحكومة الهندية تفرض غرامة

فرضت الهند غرامة تقدر بملايين الدولارات على شركة جوجل Google الأمريكية، بسبب ممارستها الاحتكارية وفرضها شروطا غير عادلة على شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "sammobile"، غرمت لجنة المنافسة الهندية CCI، شركة جوجل بما يعادل 162 مليون دولار، لاستغلالها موقعها المهيمن في السوق المحلية، ومطالبة شركات تصنيع لهواتف بما في ذلك سامسونج، بتثبيت تطبيقات معينة مسبقا على هواتف أندرويد ومنحها الأولوية لقمع المنافسة.

 

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لفرضها شروطا إجبارية على أندرويد الحكومة الهندية تفرض غرامة قياسية على جوجل
 

وووفقا للمسؤولين بالهند، تتمتع جوجل بمكانة مهيمنة في خمسة قطاعات بالسوق، من بينها نظام التشغيل الخاص بالهواتف الذكية "أندرويد"، ومتجر التطبيقات ومحرك البحث على الويب ومتصفحات الويب وخدمات الفيديو أيضا.

ومن خلال بيان صحفي، قال المنظم الهندى إن جوجل أنشأت منصتها بطريقة تمكنها من إزاحة منافسي تطبيقاتها مثل يوتيوب" وكروم بصورة غير قانونية، كما أنها تطلب من مصنعي الأجهزة الأصلية لهواتف أندرويد التثبيت المسبق لمجموعة كاملة من التطبيقات وإجبارهم أيضا على عرض هذه التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

وأوضحت الهيئة الهندية التي تراقب منع الاحتكار، أنه بسبب هذا الاحتكار غير العادل لنظام أندرويد، فأن جوجل لا تشجع الشركات المصنعة للأجهزة على تطوير وتقديم إصدار بديل لنظامها البيئي.

ومن الناحية التاريخية، تطلب جوجل من مصنعى هواتف أندرويد تضمين تطبيقات مثل Chrome و YouTube في أجهزتهم الحديثة، بالرغم من وجود بدائل أخرى أفضل، مثل Firefox و Vimeo، لكن لا يتم إعطاؤهم نفس المعاملة.

وأصدرت الهيئة قرارا بفرض غرامة على جوجل قدرها 13,4 مليار روبية (162 مليون دولار)، كما طلبتها بعدم عقد صفقات مع شركات تصنيع الهواتف الذكية من شأنها تشجيع هذه الجهات على بيع أجهزة تعمل بنظام أندرويد فقط أو تثبيت تطبيقات جوجل مسبقا على الأجهزة التي سيتم تصنيعها مستقبلا.

جوجل الهند غرامة أندرويد سامسونج هواتف اندرويد الهواتف الذكية

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