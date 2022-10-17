جوجل يطرح مجموعة تصوير طبي جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة محرك البحث "جوجل" استعدادها لمواجهة تحدي تطوير الأدوات اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي في تقنيات الرعاية الصحية، بطرح مجموعة تصوير طبي جديدة.



وقالت أليسا هسو لينش، رائدة قسم الحلول والاستراتيجيات التكنولوجية الطبية في شركة جوجل، بحسب بيان "كانت جوجل رائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في خدمة صور جوجل، ومحرك البحث عن الصور من جوجل، وتطبيق عدسة جوجل، ونحن الآن نجعل خبراتنا وأدواتنا وتقنياتنا في التصوير متاحة لمؤسسات الرعاية الصحية وعلوم الحياة".



وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس شركة "جارتنر" للاستشارات والمحلل البارز، جيف كريبس، في تصريح لموقع "تيك نيوز وورلد" التقني، أن مقدمي الرعاية الصحية الذين يبحثون عن تقنيات الذكاء الاصطناعي لحلول التصوير التشخيصي اضطروا عمومًا إلى اختيار واحد من اثنين؛ إما "شراء البرامج من الشركة المصنعة للجهاز، أو بائع مستودع الصور أو من طرف ثالث، أو يمكنهم بناء الخوارزميات الخاصة بهم باستخدام أدوات تصنيف الصور غير المحددة للصناعة".



وتابع: "مع هذا الإصدار، تستخدم جوجل أدوات تطوير الذكاء الاصطناعي ذات الشفرة المنخفضة وتضيف تسريعًا كبيرًا للرعاية الصحية المحددة".

