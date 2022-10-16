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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أرخص من سامسونج.. الكشف عن مواصفات هاتف جوجل المنتظر Pixel Fold

جوجل بيكسل فولد
جوجل بيكسل فولد

كشفت أحدث التقارير عن تفاصيل جديدة حول هاتف جوجل القابل للطي القادم Google Pixel Fold، حيث يتميز الجهاز الذي يحمل الاسم الرمزي Felix، بشاشات مزدوجة داخلية وخارجية، ستقوم شركة سامسونج Samsung بتصنيع كليهما.


وأفاد المطور التقني Kuba Wojciechowscki، في تقرير جديد نشره موقع "91Mobiles"، بأن هاتف جوجل المرتقب Google Pixel Fold، سيأتي مع شاشة داخلية بقياس 7.58 بوصة، بدقة عرض 1840 × 2208 بكسل، تبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع 5: 6، والأبعاد المدرجة هي 123  × 148 ملميتر.

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ووفقا لـ Wojciechowski، ستنتج الشاشة الداخلية لهاتف جوجل القابل للطي المنتظر، ذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة مع متوسط ​​إخراج سطوع يبلغ 800 شمعة، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

سعر جوجل بيكسل فولد

وأشار Wojciechowski، في تقرير سابق إلى أن هاتف Google Pixel Fold، سيتمتع بكاميرا خلفية ثلاثية من Felix، والتي تتكون من كاميرا رئيسية بمستشعر IMX787 يبلغ دقته 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، بمستشعر IMX386، وكاميرا تليفوتوغرافي مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل، بمستشعر S5K3J.

وذلك إلى جانب كاميرا سيلفي بمستشعر IMX355، بدقة 8 ميجابكسل، موضوعة في نوتش بالشاشة الداخلية، بالإضافة إلى كاميرا S5K3J1 أخرى لصور السيلفي موضوعة بالشاشة الخارجية.

ومن المتوقع أن تعلن جوجل عن هاتفها المطوى الجديد  Google Pixel Fold، خلال الربع الأول من عام 2023، والذي سيكون الجهاز الثاني القابل للطي الذي تنتجه الشركة، حيث أشارت تسريبات سابقة إلى أن مطورة أندرويد ستصدر هاتفا قابلا للطي في أواخر عام 2021، ولكنها تراجعت عن خطتها في النهاية، وبدأت في تطوير جهاز آخر.

سعر جوجل بيكسل فولد

ترددت بعض الشائعات تشير إلى أن هاتف Pixel Fold، سيكون منافسا أقل تكلفة لهواتف سامسونج القابلة للطي  Galaxy Z Fold، وبشكل أكثر تحديدا من المحتمل أن تبلغ تكلفة هاتف جوجل المرتقب حوالي 1400 دولار أمريكي (أي ما يعادل 27500 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر الإصدار السابق لشركة سامسونج Galaxy Z Fold 3، حوالى 1800 دولار (أي ما يعادل 35300 جنيه مصري).

سعر جوجل بيكسل فولد
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