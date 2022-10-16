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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل وأرخص من iPhone.. مميزات هاتف جوجل الجديد Pixel 7 Pro

أفضل وأرخص كتير من
أفضل وأرخص كتير من iPhone..مميزات كثيرة لهاتف جوجل الجديد Pi

أطلقت شركة جوجل الأمريكية الرائدة هاتفها الفلاجشيب Google Pixel 7 Pro  منذ أيام قليلة، والذي يأتي بعدد من الإمكانات الكبيرة منها الكاميرا بدقة عالية جدا لتجعله في منافسة مباشرة مع هواتف iPhone، ويقدم الهاتف بشكل عام جودة عالية مع سعر هاتف مناسب للميزانية مقارنة بهواتف شركة آبل الأمريكية. 

 

مميزات هاتف جوجل Pixel 7 Pro

 

يعمل هاتف جوجل Google Pixel 7 Pro  بمعالج قوي من إنتاج شركة جوجل الأمريكية نوعGoogle Tensor G2 ، بجانب معالج رسوميات نوع Mali-G710 MC10 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة  12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجا بايت.

 

ومن أفضل ما يقدمه هاتف جوجل هي إمكانيات التصوير الجبارة، فيحتوي هاتف جوجل Pixel 7 Pro على كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية منها بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة  f/1.9 بوصة، وكاميرا telephoto  بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة   f/3.5  بوصة وبتقريب بصري 5x ، وكاميرا بزاوية واسعة ultrawide بدقة 12  ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 10.8 ميجا بيكسل، وتسجيل الفيديو بدقة 4K ، وميزات HDR ، OIS ، AF التي تضفي جودة هائلة للتصوير. 

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بالنسبة للشاشة، يأتي هاتف جوجل Pixel 7 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع  LTPO AMOLED مع معدل تحديث متغير من 10 - 120 هرتز في الثانية، ودقة 1440× 3120  بكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، وحماية Corning Gorilla Glass Victus ،  وميزات  +HDR10، وكذلك Always-on display الموفرة للطاقة.

 

يحزم هاتف جوجل Pixel 7 Pro بطارية قوية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 30 وات ، يمكنها شحن البطارية بنسبة 50 % في أقل من 30 دقيقة، مع منفذ من نوع USB Type-C 3.2 ، ويعمل بنظام التشغيل الأحدث Android 13 . 

 

سعرهاتف جوجل Pixel 7 Pro 

 

لم يتم تحديد سعر هاتف جوجل Pixel 7 Pro في السوق المصري، لكن يبدأ سعر الهاتف في السوق العالمي من حوالي 900 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 18 ألف جنيه مصرى. 

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