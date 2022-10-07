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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أكبر خصم على هواتف Google Pixel من هذه المواقع.. تفاصيل

برخص التراب..أكبر
برخص التراب..أكبر خصم على هواتف Google Pixel من هذه المواقع

يعد هاتف Google Pixel 6a أحد أفضل هواتف أندرويد ذات الميزانية المحدودة ، وعلى الرغم من أنه هاتف جديد تم إطلاقه منذ شهور قليلة، إلا أن جوجل تخفض الأسعار بالفعل. 

 

وانخفض سعر الهاتف إلى 370 دولارًا في أمازون في شهر أغسطس الماضي ، والآن أصبح الهاتف أرخص حيث يصل سعره إلى 350 دولار بدلا من سعره الأصلي 450 دولار أمريكي مما يعني خصم بحوالي 2000 جنيه من قيمته.

 

ويمكن شحن هاتف Google Pixel 6a من موقع أمازون الأمريكي عبر هذا الرابط  ، أو من موقع BestBuy للبيع أونلاين عبر هذا الرابط

 

أهم مميزات هاتف Google Pixel 6a 

 

يمتاز هاتف Google Pixel 6a، بتصميم مشابه لإصدارات السلسلة السابقة، مع شاشة صغيرة الحجم من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، و يتميز بإطار من الألومنيوم، مع طبقة حماية للشاشة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

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ويعمل هاتف Google Pixel 6a، بمعالج شركة جوجل Tensor، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، إلى جانب وجود شريحة أمان Titan M2، كما يأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

 

ويحزم هاتف Google Pixel 6a ، بطارية تبلغ قوتها 4410 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، تدوم لأكثر من 24 ساعة من الاستخدام المنتظم .

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