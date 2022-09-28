خصم 67 % على هاتف جوجل الأفضل Pixel 6 .. على هذا الرابط

يعد هاتف جوجل Google Pixel 6 أفضل هاتف رائد من حيث القيمة لعام 2022 نظرًا لتصميمه المميز وإمكانيات التصوير المذهلة والأداء المفعم بالحيوية والسعر المعقول ، ولحسن الحظ يوجد عليه عرض بخصم هائل لأول مرة على الهاتف.

يقوم موقع Best Buy الأمريكي للبيع أونلاين بتخفيض قدره 67 %، لينزل سعره من 599 دولارًا إلى 199 دولار فقط، ولكن هذا ينطبق على أن يكون لديك خط هاتف من T-Mobile، و للحصول على هذا الخصم سيجب عليك تنشيطه على خط موجود، ويمكن شراء الهاتف عبر هذا الرابط.

مواصفات هاتف جوجل Pixel 6

يشتمل هاتف جوجل Google Pixel 6، على شاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، تدعم تقنية HDR، محمية بطبقة حماية من زجاج من نوع Gorilla Glass Victus.

ويعمل هاتف جوجل Pixel 6 بمعالج يسمى Tensor من إنتاج شركة جوجل، مع نظام حماية يسمى Titan M2 security، مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف جوجل Pixel 6 كاميرا خلفية رباعية بإمكانيات خارقة تحتوى على تقنيات فريدة من نوعها مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوغرافية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف جوجل Pixel 6، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 30 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C مع ميزة Extreme Battery Saver مع عمر البطارية حتى 48 ساعة.