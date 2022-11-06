استخدمها فورا.. 7 مميزات أساسية لجميع مستخدمي واتساب

يحتوي تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp على الكثير من الميزات الرائعة والموفرة للجهد والوقت، كما كان التطبيق في الفترة الأخيرة قد أطلق عددا كبيرا من الميزات في محاولة منه لمنافسة تليجرام وسيجنال، ولكن أغلب هذه الميزات قد تكون غير معروفة للكثيرين.

وبحسب موقع Cloudwards فإن هناك عدد من الميزات الأساسية التي لا يعرفها أغلب مستخدمي واتساب WhatsApp، والتي توفر تجربة عظيمة للمستخدمين، ما تحافظ على خصوصيتهم وتختصر لديهم الكثير من الوقت، ونعرض عددا منها فيما يلي :

إرسال رسائل مختفية



وتعد الرسائل المختفية هي واحد من أفل ميزات واتساب، حيث تحذف نفسها تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة، الأمر الذي يجعلك لن تقلق بشأن حفظ رسالتك أو إعادة توجيهها دون علمك، ويمنحك واتساب خيار إخفاء الرسائل بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا، كما يمكنك تشغيله لمحادثات محددة مع أي شخص تختاره، كما يجب أن تضع في اعتبارك أن معاينة الرسالة ستظل قابلة للعرض في الإشعارات حتى تفتح التطبيق.

تخصيص خلفية الدردشة الخاصة بك



ويمكنك تغيير الخلفية لجميع الدردشات الخاصة بك ، أو تعيين خلفيات محددة للمحادثات مع أشخاص مختلفين، حيث يمكنك أيضًا الاختيار بين خلفيات الوضع الداكن أو الفاتح، في الوضع الداكن ، كما لديك خيار تعتيم الخلفية أيضا، بحيث يكون الأمر أكثر راحة للعينين.

تغيير إعدادات الخصوصية



وعند تثبيت التطبيق لأول مرة ، تسمح إعدادات واتساب الافتراضية لأي مستخدم بمعرفة آخر مرة كان متصلاً بها ، بالإافة إلى المعلومات الخاصة به وصورة الملف الشخصي، وغيرها، وستتمكن جهات الاتصال الخاصة بك فقط من رؤية تحديثات حالتك ، ولكن يمكن لأي شخص إضافتك إلى المجموعات.

تتبع البيانات الخاصة بك واستخدام التخزين



يمكن أن يكون تتبع كمية البيانات التي تستهلكها مفيدًا ، خاصة إذا كنت تستخدم واتساب كجزء من خطة بيانات جوال محدودة، ولكن قد تجد أيضًا هاتفك ممتلئًا وتريد تقليل مساحة التخزين التي يشغلها واتساب، حيث يمكن أن يوضح لك تقرير بيانات واتساب مقدار البيانات التي يستهلكها التطبيق.

ابحث في سجل الدردشة



وإذا كنت تبحث في أي وقت عن رسالة معينة من دردشة ما فيمكنك استخدام ميزة البحث في واتساب والتي تعتبر أداة انتقال، حيث طالما يمكنك تذكر بضع كلمات من محادثتك ، فمن السهل نسبيًا العثور عليها، كما يمكنك أيضًا العثور على الوسائط والمستندات باستخدام هذه الميزة.

إرسال رسائل عبر مساعد جوجل



وعند تفعيل مساعد جوجل على هاتفك الأندرويد الخاص بك ، فيمكنك استخدامه لإرسال الرسائل مباشرة على واتساب، ولست مضطرًا حتى إلى فتح التطبيق بنفسك، حيث يمكن للمساعد الصوتي القيام بكل ذلك من خلال ارسال الرسائل أو الصور وكل ما تريده.

نسخ واتساب احتياطيًا إلى خدمة التخزين السحابي



ودائمًا ما يكون الاحتفاظ بنسخ احتياطية من جميع رسائلك فكرة جيدة ، خاصةً إذا كنت تجري محادثات مهمة أو لديك وثاق وصور مهمة على واتساب، حيث يمكن لتطبيق واتساب إجراء نسخ احتياطي لكل من الدردشات وملفات الوسائط إلى منصة التخزين السحابي التي تريدها.