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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام يضر بصحة الكبد .. تجنبه فورا

الكلى
الكلى

الإفطار في الصباح مهم جدا للصحة، ولكن مع سرعة الحياة فقط يلجأ بعض الأشخاص لتناول وجبة الإفطار الخفيفة من حبوب سريعة التحضير، فهي محببة من قبل الكثيرين ولكن في الآونة الأخيرة ، كانت هناك حالة من تلف الكبد بسبب تناول الحبوب.

فى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن طعام فى هذا الإطار يسبب تلف الكبد وهي تتمثل فيما يلي :

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الحبوب

يروي كريس فى الهند عن سبب إصابته بتلف الكبد، وأنه اعتاد أن يأكل حوالي طبقين من رقائق الذرة كل يوم، بسبب كمية الحديد المفرطة في جسده.

 يقول إنه كان يعاني من أعراض مثل الحكة في اليدين والقدمين والأرق وانخفاض الطاقة، وبعد ذلك تم تشخيص حالته بأنه مصاب بفشل الكبد في الأشهر الستة التالية.

لم يكن السبب الحقيقي لتلف الكبد معروفًا لفترة طويلة بسبب السمنة، يقول كريس إنني أعاني من زيادة الوزن وأنا ضمن فئة السمنة ، لذلك دون فهم أسباب تلف الكبد الذي أعاني منه ، تم اعتباره نتيجة السمنة. 

ويوضح كريس أنه بعد إجراء اختبارات مكثفة وجد أن مستويات الفيريتين لديه مرتفعة، الفيريتين هو بروتين يخزن الحديد في خلاياك. يمكن أن يوضح فحص الدم بالفيريتين ما إذا كنت تحصل على كمية كبيرة جدًا أو قليلة جدًا من الحديد تحسن الصحة مع هذا العلاج

تسبب تناول الكثير من رقائق الذرة في تراكم الحديد الزائد في كبده ، مما أدى إلى تسمم خلايا الكبد ببطء.

في مثل هذه الحالة ، نصح أطباؤه كريس بإزالة النظام الغذائي الغني بالحديد. وبعد ذلك حدث انخفاض كبير في أعراض تلف الكبد في جسده. إلى جانب ذلك ، أصبح مستوى الفيريتين طبيعيًا أيضًا. يوضح كريس أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات التي يشعر فيها بصحة جيدة. وقد بدأت الآن أيضًا في اتخاذ إجراءات لتقليل وزنها.

الحبوب تسبب جرعة زائدة من الحديد في الجسم
 

وتعليقًا على حالة كريس ، أوضحت سهام بنميرا ، طبيبة في Medichex ، أن حالة كريس مؤلمة. ومع ذلك ، من غير المرجح أن يعاني معظم الأشخاص الذين يستهلكون الحبوب المدعمة من أي كمية زائدة من الفيتامينات أو المعادن. قالت الدكتورة بنميرا ، إن سمية الحديد تعتمد على كمية الحديد التي يستهلكها الشخص. بصرف النظر عن هذا ، يمكن أن تتسبب مشكلتهم الصحية أيضًا في زيادة الحديد.

كيفية اختيار الحبوب المناسبة

يمكن أن يساعد تناول الحبوب المدعمة في منع نقص المغذيات ومع ذلك ، من المهم التحقق من الملصق لأن العديد من هذه الحبوب تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والكربوهيدرات المكررة. من الأفضل اختيار الحبوب منخفضة السكر وعالية الألياف. تأكد من أنك لا تستهلكها بشكل زائد. الاستهلاك بكميات خاضعة للرقابة يجعل من الممكن منع المغذيات الزائدة والسكر الزائد.

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