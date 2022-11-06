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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توسع كبير لاستقبال ملايين المرضى.. إنجازات المستشفيات الجامعية في عهد الرئيس السيسي

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من تحقيق إنجازات في المستشفيات الجامعية والقطاع الطبي لم تكن تشهدها من قبل فعلى مدار السنوات الماضية، التزمت المستشفيات الجامعية بتسريع وتيرة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر. 
 

مبادرات رئاسية بالمستشفيات الجامعية 
 

وفي ذلك السياق قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،  إن هناك تطورات كبيرة شهدتها المستشفيات الجامعية خلال السنوات الماضية ، مشيرا إلى أنه هناك دور فعال في تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة بالمستشفيات الجامعية ، بالإضافة إلى مبادرة القضاء على فيروس سي،  إلى جانب مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وقدم صحيح. 

 

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وأضاف عبد الغفار إنه كان هناك تعاون من قبل الجامعات مع هذه المبادرة بهدف إطلاق قوافل شاملة للمراكز والقرى التي تتبعها بالمحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى.
 

التعاون بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة 
 

وأوضح عبدالغفار أن المستشفيات الجامعية لديها دور رائد على مستوى التعليم الطبي ، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة العملية، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى دورها البارز والمهني فى الجراحات المُعقدة التى تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية الدقيقة.
 

 

شهدت المستشفيات الجامعية تطورا كبيرا:

 

- وزاد عددها 32 مستشفى ليصل إلى 120 مستشفى ، بتكلفة بلغت 19.5 مليار جنيه
 

- إجمالي ما تم إنفاقه على المستشفيات الجامعية بلغ 30 مليار جنيه.
 
- بلغ عدد الأسرة 36.825 سرير، بزيادة 7867 سريرا.

- بلغ عدد أسرة العناية المركزة 5030 سرير بزيادة قدرها 2030 سرير عناية مركزة، بتكلفة وصلت إلى 2 مليار جنيه.
 

- بلغ عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية 20 مليون مريض سنويًا، بزيادة قدرها ٤ ملايين مريض،

- بلغ عدد مرضى الطوارئ 3 ملايين مريض طوارئ سنويًا، بزيادة قدرها مليون مريض طوارئ.

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