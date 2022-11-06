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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور شبيه طلعت زكريا يتسبب في صدمة الجمهور وابنته تعلق.. صور

شبيه طلعت زكريا
شبيه طلعت زكريا

أثار ظهور شبيه الفنان الراحل طلعت زكريا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى  والذى يدعى أحمد المدريدي أحد مشاهير التيك توك. 

شبيه طلعت زكريا

وظهر أحمد المديدرى بفيديو لايف عبر حسابه بتطبيق تيك توك وأحدث ظهوره حالة من الصدمة لتطابق الشبه بينه وبين الفنان الراحل طلعت زكريا. 

شبيه طلعت زكريا

وعلقت إيمى ابنة الفنان طلعت زكريا عبر حسابها بفيسبوك وكتبت: "الناس كلها بعتتلى اللايف بتاع الأستاذ ده والشبه الكبير اللى بينه وبين بابا جايز يكون ظهوره ده علشان الناس تفتكر بابا وتدعيله ودى اكتر حاجه مفرحانى".

شبيه طلعت زكريا

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا في تصريحات خاصة لصدى البلد كواليس شخصيتها في مسلسل “عودة البارون” بطولة الفنان حسين فهمى  والمقرر عرضه في رمضان المقبل . 

وقالت إيمي طلعت زكريا :" أجسد في مسلسل عودة البارون شخصية سماح , بنت غلبانة  تقع في حب ابن خالتها وتشهد العديد من المفاجئات".

 

تفاصيل المسلسل :

ويتكون المسلسل من 15 حلقة يتم تصويرها بين مصر وتركيا، وتدور أحداثه حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، حيث وصل عزام الرشيدي 60 عاماً - ويجسد الشخصية النجم حسين فهمي- إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة،، ولكنه يصطحب محاميه الأردني مؤنس وصديقه القديم حسن، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، دارين، هاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة، حسب مؤلف المسلسل المخرج الأردني سامر خضر، الذي أكد بأن المتفرج العربي سيشاهد حالة فنية جمالية مختلفة عما هو دارج في محاولة لاستخدام اللقطة التي تجعل المشاهد أو المتفرج يستمر في متابعة أحداث المسلسل.

ويعرض “عودة البارون”، ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2023، من خلال القنوات العربية، ويشارك في المسلسل النجم المصري حسين فهمي الذي غاب عن الدراما التلفزيونية عدة سنوات، إضافة إلى النجم المصري خالد سليم، والنجمة المصرية نهال عنبر، والنجم الأردني ساري أسعد، وربيع زيتون والنجم اللبناني آلان الزغبي، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، إيمى طلعت زكريا وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والفنان الأردني عبد الرحمن خضر، وأحمد عاشور المسلسل انتاج اماراتي شركة ارين فكتوري لصاحبها المنتج محمد منصور والمشرف العام على الانتاج والتصوير خارج مصر وداخلها يوسف خضر.

 

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