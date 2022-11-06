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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة زيرو موديل 2022 في مصر

سوزوكي التو موديل
سوزوكي التو موديل 2022

مازالت النسخة سوزوكي التو موديل 2022 تحتفط بلقب أرخص سيارة في مصر، على الرغم من الزيادات المستمرة التي يشهدها سوق السيارات خلال الفترة الحالية.

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وتقدم السيارة سوزوكي التو موديل 2022 عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث تمتلك ناقل سرعات يدوي "مانيوال" بتقنية الدفع الامامي مكون من 5 سرعات، بينما تعمل بمحرك 800 سي سي، ينتج 69 نيوتن/متر من عزم الدوران وقوة 47 حصانا.

سوزوكي التو موديل 2022 

وتعمل السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بشكل اقتصادي للوقود، حيث تكتفي بنسبة 3.7 لترات تقريبًا لقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما يمكن للسيارة الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال وقت زمني يستغرق 20 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 130 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي التو موديل 2022 

وتحظى السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بأبعاد خارجية بلغت 1490 مم للعرض، و 3430 مم للطول الكلي، بينما تعتمد على قاعدة عجلات طولها 2360 مم، ومساحة تخزين تتسع لـ 180 لتر من سعة الحقيبة الخلفية، بالاضافة إلى خزان وقود يسع 35 لتر.

سوزوكي التو موديل 2022 

وتأتي السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بهيكل خارجي انيق من 4 ابواب، وبتصميم من فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى جنوط 13 بوصة، مع العديد من التجهيزات الداخلية مثل مكيف للهواء، وزجاج كهربائي امامي، وعدد من من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS للمقعد الامامي، إلى جانب امتلاكها لمكابح ABS و EBD.

سوزوكي التو موديل 2022 

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي التو موديل 2022 

 

تقدم السيارة سوزوكي التو موديل 2022 بسعر رسمي داخل السوق المصري يبلغ 179.900 جنيه.

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