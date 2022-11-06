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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل| سوزوكي هاتشباك بـ 110 آلاف جنيه

سوزوكي سيلاريو موديل
سوزوكي سيلاريو موديل 2010

طرحت سيارة سوزوكي سيلاريو لأول مرة في مصر في منتصف عام 2006، واستمر تقديم السيارة حتي عام 2013، ونالت هذه السيارة علي أعجاب المصريين لما تحتوي علية من مميزات وتكنولوجيات تتماشي مع سعر طرحها في الأسواق .

سوزوكي سيلاريو موديل 2010

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سوزوكي سيلاريو موديل 2010

مواصفات سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2010

تأتي سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2010 بمحرك سعة 1000 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 1880000 كم، وتقدم السيارة باللون الأحمر، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بهار رخصة سارية لمدة 10 شهور، وبها بطارية جديدة، وكاوتش جديد.

سوزوكي سيلاريو موديل 2010

تقدم مقصورة سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2010 علي العديد من المميزات والتجهيزات منها، تكيف، وكاسيت، وراديو، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، ودرج تخزيم إضافي بالتابلو الأمامي ، وأزرعه للتحكم بعمل الضوء الأمامي والخلفي والمساحات الأمامية والخلفية والإشارات لتحديد اتجاه توجيه السيارة، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، ووسائد هوائية أمامية.

سوزوكي سيلاريو موديل 2010

تمتلك سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2010 من الخارج مظهر متميز بسبب احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومرايات جانبية يمكن ضمها يدويا ويمكن التحكم فيها يدويا من الداخل، ومساحة خلفية للزجاج، وشبكة أمامية يعلوها شعار شركة سوزوكي ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، ومرايات بنفس لون السيارة .

سوزوكي سيلاريو موديل 2010

سعر سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2010

سوزوكي سيلاريو موديل 2010

تتوافر سيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2010 في السوق للبيع بسعر 110 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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