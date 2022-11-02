بورصة السيارات.. أوفر برايس 30 ألف جنيه على أسعار سوزوكي اسبريسو 2022

وصلت قيمة أسعار الأوفر برايس للسيارة الاقتصادية سوزوكي اسبريسو موديل 2022 لحوالي 30 ألف جنيه تقريباً على أسعارها الرسمية، وتتوفر السيارة اليابانية الصغيرة في السوق المصري بفئة واحدة فقط.

سوزوكي اسبريسو موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022

تبلغ قيمة السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 في السوق المصري 209,900 ألف جنيه.

مواصفات السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022

تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 في السوق المصري بمحرك سعة 1000 سي سي، وعزم أقصى للدوران يصل الى 90 نيوتن/متر، يضخ المحرك قوة تصل الى 67 حصانا، يعمل مع ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، بنظام الجر الأمامي للعجلات.

سوزوكي اسبريسو موديل 2022

جاءت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بمعدل تسارع من نقطة الثبات ح الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 14.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 150 كيلومتر، وتستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 4.6 لتر.

سوزوكي اسبريسو موديل 2022

تتوفر السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بقياسات هيكلية خارجية بلغت 1520 مم للعرض الكلي، وارتفاع كلي يبلغ 1549 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة عن سطح الأرض الى 180 مم، ويبلغ قياس قاعدة العجلات 2380 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 239 لتر.

سوزوكي اسبريسو موديل 2022

وزودت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وجنوط 14 بوصة، وزجاج كهربائي امامي، ومكيف هواء، ونظام صوتي مع عدد 2 مكبر، وقفل مركزي للأبواب، وعجلة قيادة باور ستيرنج، ولوحة عدادات رقمية، وتقنية طي المقاعد الخلفية.