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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشافعي صالح يوضح أسباب التعاقد مع أيمن الرمادي لقيادة أسوان.. فيديو

صدى البلد

 

قال المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، إن إيمن الرمادي كان من ضمن الأسماء المطروحة لتولي القيادة الفنية لنادي أسوان خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ترحيب كامل من قبل مجلس الإدارة عقب طرح اسم الرمادي لتولي القيادة الفنية.

وأضاف الشافعي صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس الإدارة ووافق على كافة الأسماء التي سوف تكون ضمن جهاز الكابتن إيمن الرمادي، بالإضافة إلى ثلاثي إلى جديد سيتم ضمهم إلى الجهاز الفني الجديد للنادي.

لماذا ايمن الرمادي.. 

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وتابع: اختيار أيمن الرمادي جاء لمعرفته بظروف النادي التي يمر بها، بالإضافة إلى دعم الكامل من قبل مجلس إدارة ومشجعي الموج الأرزق للجهاز الفني الجديد، كونه أحد أبناء النادي.

وأوضح الشافعي الصالح،، أن هناك إشادة كبيرة من قبل العديد من الخبراء والنقاد الرياضيين بحسن اختيار الرمادي لتولي القيادة الفنية في الفترة الحالية.

وأوضح، رئيس نادي أسوان، أن أول مران للجهاز الفني الجديد يوم الأربعاء المقبل، مؤكدًا أنه أجرى تفاوض مع كابتن أسامة نبيه وكانت في مرونة في البداية ولكن الظروف حالت على إتمام التعاقد.

ونفى رئيس نادي أسوان، التفاوض مع المدير الفني لنادي إنبي الأسبق، حلمي طولان بسبب المقابل المالي الكبير له ولجهازه الفني التي لا يقدر أسوان على التكفل بها.


 

أسوان الزمالك مجلس إدارة صدى البلد نادي اسوان الاعلامي هاني حتحوت

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