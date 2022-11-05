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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف كولر من عودة كهربا نجم الأهلي بعد انتهاء الإيقاف بسبب غرامة الزمالك. 

وقال زاهر خلال تصريحاته في برنامج ملعب اون المذاع على فضائية اون تايم سبورت إن، في حديث كولر عن كهربا صرح المدير الفني للأهلي أنه متشوق لعودة اللاعب وهو يخوض مرانه بشكل طبيعي خلال الفترة الحالية. 

 

وأضاف زاهر أن، كولر صرح أن تطوير كهربا سيكون سريعاََ ولكن في حالة عودته بشكل رسمي مع فريق الأهلي. 

 

وأكمل: كهربا لاعب يمتلك مميزات قوية وعنده قدرة على التطور بشكل سريع وله في الملاعب تاريخ طويل وذلك معروف للجميع. 

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أعلن النادي الأهلي عن نسر شهر أكتوبر عقب انطلاق مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز والتي حقق الفريق الفوز في أول 3 جولات بها أمام الإسماعيلي والداخلية. 

وكتب الأهلي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" نسر شهر أكتوبر هو .. جمهورنا الغالي في أرجاء الوطن العربي بتواجدهم خلف فرق النادي في مختلف البطولات". 

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدورى بعدما حصل على العلامة الكاملة فى أول ثلاث جولات وحصد 9 نقاط عقب الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية.

واقترب الثلاثي رامي ربيعة وعمار حمدى ومحمد محمود لاعبو النادي الأهلي من الخروج إلى الأندية الأخرى والانضمام إلى قائمة الإعارات في الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير القادم.

جاء ذلك بعدما وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على إعارة الثلاثي رامي ربيعة وعمار حمدى ومحمد محمود خلال شهر يناير المقبل من أجل اكتساب الخبرات فضلا عن الحصول على فرصة المشاركة المستمرة.

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