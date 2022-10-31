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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

85 مليون جنيه| ميدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن أزمة الزمالك الحالية.. فيديو

صدى البلد

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن موقف المستشار مرتضى منصور من الحجز على أموال نادي الزمالك من قبل ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق.

 

وقال ميدو خلال تصريحاته على فضائيى المحور في برنامج الريمونتادا، إن ممدوح عباس من حقه أن يطالب بحقوقه الذي صرح أنه أنفقها على الزمالك خلال فترة توليه رئاسة مجلس ادارة الزمالك، وليس من حقنا أن نقول له لا تطالب بحقوقك.

 

وأضاف ميدو أن، الخناقة بين ممدوح عباس ومرتضى منصور ولا تخص نادي الزمالك، الأكثر تضرراً في الأمر هو نادي الزمالك والجميع يعلم ذلك، فلابد من التغاضى عن بعض الأمور لحل الأزمة.

 

وتابع: “أعلم جيداً المبلغ الذي يطالب به ممدوح عباس وهو حوالي 85 مليون جنيه وهذا المبلغ أعلمه صحته فهو من داخل الأوراق بنادي الزمالك ولا أتحدث بشكل عشوائي”.

 

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أكد الإعلامي محمد فاروق أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا استقر على إجراء تعديلات على التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض أمام إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

 

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ينوي الجهاز الفني للزمالك الاعتماد على مصطفى شلبي في مركز الجناح على حساب عمر جابر الذي اكمل مباراة الأهلي في السوبر الأخيرة وهو مصاب".

 

وتابع:"الجهاز الفني للزمالك يرى أن شلبي ظهر بمستوى طيب وزادت حالة الانسجام بينه وبين باقي لاعبي الأبيض وسيكون تواجده في التشكيل الأساسي إضافة كبيرة للفريق في المباريات القادمة".

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