نجم الزمالك فى مباراة السوبر مرشح للمشاركة بشكل أساسي أمام إنبي. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا استقر على إجراء تعديلات على التشكيلة الاساسية للفريق الأبيض أمام إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ينوي الجهاز الفني للزمالك الاعتماد على مصطفى شلبي في مركز الجناح على حساب عمر جابر الذي اكمل مباراة الأهلي في السوبر الأخيرة وهو مصاب".

وتابع:"الجهاز الفني للزمالك يرى أن شلبي ظهر بمستوى طيب وزادت حالة الانسجام بينه وبين باقي لاعبي الأبيض وسيكون تواجده في التشكيل الأساسي إضافة كبيرة للفريق في المباريات القادمة".