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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ حالة تعدٍ في المهد بقرية أبو الريش بأسوان .. صور

إزالة فورية لحالة
إزالة فورية لحالة تعدى في المهد بقرية أبو الريش بأسوان

أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان أنه تم تنظيم حملة استهدفت إزالة حالة تعد في المهد بنجع الملقطة بقرية أبو الريش بإجمالى مساحة 230 م2 حيث أن الحملة كانت بإشراف أحمد عبد الراضى رئيس القرية وبمشاركة الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، علاوة على مشاركة القوات الأمنية بمديرية أمن أسوان.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الحملات ضمن أعمال الموجة  الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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إزالة تعديات

إزالة فورية لحالة تعدى في المهد بقرية أبو الريش بأسوان

ووجه محافظ أسوان بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول لاسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل سوق الجملة للخضروات والفاكهة بأبو الريش ، والذى يضم 72 منفذ للبيع رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان ، والقيادات التنفيذية حيث يأتي ذلك إستمراراً لجولاته الميدانية بالأسواق لمتابعة إنتظام حركة البيع والشراء ، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة ، بالإضافة إلى مواجهة أى محاولات للإحتكار ورفع الأسعار .

وقد أستفسر المحافظ من بائعى الجملة عن الأسعار الحالية للخضروات والفاكهة ، بجانب آليات حركة البيع والشراء وأسعار التجزئة للمستهلكين ، بالإضافة إلى التأكد من توافرها بالكميات المناسبة التى تلبى إحتياجات المواطنين ، وتضمن السيطرة على عملية العرض والطلب .

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تفقد الأسواق

وشدد أشرف عطية على أن أجهزة المحافظة التنفيذية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الإحتكار بالسلع والتلاعب الأسعار حيث يتم تنظيم حملات تموينية مفاجئة بالأسواق بمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديرية ومباحث التموين ، وباقى الجهات المختصة .

وناشد محافظ أسوان المواطنين بعدم التزاحم على السلع الغذائية فى ظل توافرها بكميات تغطى إحتياجات السوق حيث تم التنسيق مع وزارة التموين بطرح كميات أكبر من السلع الغذائية الإستراتيجية ، وخاصة الأرز والسكر والزيوت والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء من خلال المجمعات الإستهلاكية بأسعار مخفضة . 

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