محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية العتمور بكوم أمبو .. صور

استكملت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان جولاتها الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو والتى تضم 18 قرية فرعية وتابع بإجمالى 25,5 ألف نسمة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية .

وأشار ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان إلى تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة بالعتمور ، وإنشاء كوبرى ترعة الجعافرة بنسبة تنفيذ 100% لكل منهما ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب العتمور بحرى ، وإنشاء نقطة إسعاف العتمور ، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب العتمور ، وإنشاء كوبرى العتمور قبلى بنسبة 95% لكل منهم.

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وأوضح ناجح مصطفى بأنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالعتمور قبلى ، ومشروع إحلال وتجديد المبنى الإدارى لمركز شباب العتمور قبلى بنسبة 90% ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالعتمور بحرى بنسبة 65% ، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة العتمور قبلى الابتدائية بنسبة 50% ، لافتاً بأنه خلال الجولة التفقدية تم رصد العديد من الملاحظات والمطالب الجماهيرية وجارٍ عرضها على محافظ أسوان خلال الاجتماع الدوري من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك متابعة متواصلة أولاً بأول لنسب ومعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وأشاد المحافظ بدعم وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنه وحرصها على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لتأهيل العاملين وصقل المهارات بآليات وأساليب العمل والتعامل مع الجمهور فى هذه المنشآت الخدمية من أجل ضمان سد وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

أنشطة متنوعة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

فيما أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان أنه تم تنظيم حملة استهدفت إزالة حالة تعدى في المهد بنجع الملقطة بقرية أبو الريش بإجمالى مساحة 230 م2، مضيفاً بأن الحملة كانت بإشراف أحمد عبد الراضى رئيس القرية وبمشاركة الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، علاوة على مشاركة القوات الأمنية بمديرية أمن أسوان.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الحملات ضمن أعمال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.