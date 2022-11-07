مصرع شاب تناول مبيدا حشريا بالخطأ في كفر الشيخ

لقى شاب مقيم بقرية 54 الخاشعة في محافظة كفر الشيخ، مصرعه إثر تناوله مبيداً حشرياً بالخطأ.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً يفيد وصول ح.ر 19 سنة، مقيم بقرية 54 الخاشعة إلى مستشفى بلطيم المركزي مصاب بإعياء شديد، واضطراب بدرجة الوعي.

وتبين أنه أثناء تواجده مع والده لرش الأرض الزراعية تناول بعضاً من المبيد الحشري بطريق الخطأ، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه وإنقاذ حياته، إلا أنه لم يستجب للعلاج، وفارق الحياة.

وكشف تقرير مفتش الصحة المختص، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى توقف عضلة القلب، إثر تناول مادة سامة غير معلومة، ولا توجد شبهة جنائية.