مشروب طبيعي يقضي على 6 أمراض وينسف الكرش.. وفوائد طبيعية لهذه الأعشاب

يمارس بعض الأشخاص الصالة الرياضية والنظام الغذائي ليلًا ونهارًا ، بينما ينتظر بعض الأشخاص حتى يصبحوا نحيفين عن طريق ممارسة اليوجا والتمارين الرياضية في المنزل، وكلتا الطريقتين مناسبتان لفقدان الوزن، ولكن إذا كنت ترغب في تقليل وزنك بسرعة؛ فقد كشف الخبراء أن هناك مشروبا يمكن أن يكون مفيدًا للغاية بالنسبة لك.

كشف موقع هيثلي عن مشروب طبيعي يقضى على 6 أمراض وينسف الكرش .

مشروب طبيعي يقضى على 6 أمراض وينسف الكرش



أشياء ضرورية لإعداد المشروب

كوبان من الماء (500 مل)

7 - 10 أوراق كاري

3 أوراق زعتر

ملعقة كبيرة بذور كزبرة

ملعقة صغيرة كمون

1 بودرة هيل

1 بوصة قطعة من الزنجبيل (مبشور)

أوراق الكاري

تساعد أوراق الكاري المضافة لتحضير المشروب في تقليل تساقط الشعر وتقليل مستويات السكر وتحسين الهيموجلوبين وتقليل الوزن.

أوراق الزعتر

يقول الخبراء إن الأجوين يستخدم بشكل رئيسي لألم المعدة. لكن الأوريجانو يساعد أيضًا في الالتهابات وعسر الهضم والسعال والبرد والسكري والربو وفقدان الوزن .

بذور الكزبرة

تُستخدم بذور الكزبرة في كل مطبخ ، وهي أفضل علاج لتحسين التمثيل الغذائي والصداع النصفي والتوازن الهرموني والغدة الدرقية.

كمون

يستخدم الكمون لتلطيف العدس النباتي ، كما يعمل على التحكم في السكر ، وفقدان الدهون ، والحموضة ، والصداع النصفي ، والكوليسترول.

حب الهيل

بذور الهيل مفيدة لدوار الحركة والغثيان والصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم وحتى الجلد والشعر ، بالإضافة إلى إضافة نكهة ونكهة للشاي. في الواقع ، يحتوي على مضادات الأكسدة. والذي يعمل على التخلص من هذه المشاكل.

زنجبيل

يقترح الخبراء أن الزنجبيل هو أفضل عشب لمحاربة جميع أمراض الشتاء. كما يساعد استهلاكه في عسر الهضم والغازات وفقدان الشهية وفقدان الوزن.

طريقة تحضير هذا المشروب السحري

اغلي كل هذه المكونات معًا في وعاء على نار متوسطة لمدة 5 دقائق بعد ذلك، قم بتصفيته وتناوله على معدة فارغة في الصباح إذا كنت تستهلكه لفقدان الوزن، فعليك بالتأكيد إضافة عصير الليمون إليه للبقاء بصحة جيدة ، تناول هذا الشاي بدلاً من الشاي العادي يمكنك المواظبة على تناول هذا المشروب للحصول على وزن مثالي متناسق .