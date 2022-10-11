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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشروب طبيعي قبل النوم يبعد عنك أمراض الشتاء

نزلات البرد
نزلات البرد

مع بدء الشتاء في شمال الهند؛ يعلم الجميع أن مخاطر الإصابة بالأمراض والمشاكل الصحية، تزداد خلال موسم البرد، لذا فللحماية من هذه الأمراض الشائعة؛ من المهم جدًا تقوية المناعة.

وكشف موقع هيلثي عن مشروب رائع لتقوية المناعة، والذي سيساعد في حمايتك من 3 أمراض، أبرزها نزلات البرد.

كما كشف الموقع عن وصفة هذا المشروب المعزز للمناعة بسيطة للغاية، والتي يمكنك صنعها في المنزل في وقت أقل.
 

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شرب المشروب المعزز للمناعة قبل النوم ليلا

وقد أطلق خبير الايورفيدا الدكتور ابارنا بادمانابهام على هذا المشروب المصنوع منزليًا والذي يقوي جهاز المناعة اسم "الحليب الحار" الذي نصح بشربه قبل النوم ليلاً (مشروب ليلي للمناعة) يتم استخدام 4 توابل صحية في هذا المشروب، مما يزيد من مناعتك ويساعد أيضًا في جلب الدفء إلى الجسم.  


أشياء ضرورية لصنع الشراب

تخبرنا الدكتورة أبارنا بادمانابهام أنه يجب عليك تحضير الماسالا مقدمًا لمشروب تقوية المناعة ، الأمر الذي يتطلب ما مجموعه 5 مكونات لصنعه. يحتوي على 200 مل من السمن ، 300 جرام من مسحوق الكركم ، 50 جرام من مسحوق الزنجبيل الجاف ، 25 جرام من مسحوق الفلفل الأسود ، 15 جرام من مسحوق القرفة. يمكنك استخدام حليب البقر أو حليب الجاموس ، أيا كان.

تحضير ماسالا لمشروب تعزيز المناعة تعرف على الوصفة

لصنع ماسالا من مشروب معزز للمناعة، عليك أن تأخذ وعاءً سميكًا. ضعي السمن بداخله وسخنيه على نار هادئة بعد ذلك يضاف مسحوق الكركم ويقلب لمدة 3 دقائق ثم يضاف جميع البهارات. استمر في قلي هذا الخليط حتى تختفي رائحة الكركم ويصبح لونه عميقًا. بعد ذلك أطفئ اللهب. ضع في اعتبارك أنه في النهاية يجب أن يبدو هذا الخليط محببًا ويجب ألا يحترق عندما تبرد ، احتفظ بهذه التوابل في وعاء محكم الغلق.

كيف تشرب مشروب تعزيز المناعة محلي الصنع؟

وفقًا لخبراء الأيورفيدا ، تأخذ ملعقة صغيرة من هذه التوابل وتستهلكها مع الحليب الفاتر أو الماء قبل النوم. بالمناسبة ، ينصح الأطباء بتناوله مع الحليب فقط. عليك أن تستهلك حليب المسالا يوميا.


كم يوما ستزداد قوة المناعة؟

يقول الطبيب لاستخدام مشروب تعزيز المناعة يوميًا لمدة شهر من خلال القيام بذلك ، سيكون هناك اختلاف في المناعة وسيبدأ التخفيف من الأمراض الثلاثة لموسم البرد يقول الخبراء أيضًا إنه إذا لم يكن هناك فائدة من هذا المشروب محلي الصنع في غضون شهر، فعليك مراجعة الطبيب، لأنك إذن ستحتاج إلى علاج جيد.

إذا كنت تستهلك هذا الحليب المتبل يوميًا ، فيمكنك التخلص من نزلات البرد والحساسية والتهابات الجهاز التنفسي.

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