الأنبا بشارة يختتم الرياضة الروحية للكهنة بتوجيهات رعوية للفترة المقبلة

اختتم نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، فعاليات الرياضة الروحية السنوية لكهنة الإيبارشيّة.

أُقيمت فعاليات الرياضة الروحية بدير الراهبات الكومبونيات، بالمقطم، تحت شعار "رُدَّ لِي بَهْجَةَ خَلاَصِكَ"، حيث قاد إرشادات الرياضة الروحية الأب عماد كميل، نائب راعي كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

دارت التأملات الروحية حول "المشورات الإنجيلية"، بوصفها طرقًا حياتية لمعايشة الدعوة، حيث يتجلى الكرم من خلال مشورة الفقر، والحب من خلال مشورة العفة، والتمييز من خلال مشورة الطاعة.

استهدفت الرياضة الروحية تنمية الحس الإنساني، بما يساعد على عيش حياة روحية متجددة، تنبع من فرح الخلاص، وتنعكس بصورة ملموسة في الحياة اليومية، والخدمة الكهنوتية.

تضمنت الرياضة الروحية صلوات الأجبية المقدسة، والاحتفال بالقداس الإلهي يوميًا، إلى جانب أوقات مخصصة للتأمل، والصلاة، وممارسة سر المصالحة.

وفي الختام، قدم نيافة الأنبا بشارة عددًا من التوجيهات الرعوية للآباء الكهنة بشأن الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية مواصلة المسيرة الروحية، والرعوية بروح متجددة، بما يساهم في نمو الحياة الكهنوتية، وخدمة أبناء الإيبارشية.