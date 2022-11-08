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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يتيح تعديل الرسائل بميزة سحرية جديدة.. وازاي تخلي موبايلك الآيفون متصل بـ الإنترنت لو اتسرق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

واتساب يتيح تعديل الرسائل بميزة سحرية جديدة.. تفاصيل

 

كشفت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل على إطلاق ميزة ينتظرها ملايين المستخدمين من سنوات، حيث سيتيح التطبيق قريبا إمكانية التعديل على الرسائل المرسلة، كما سيمكن المستخدمين من تعديلها حتى بعد مرور 15 دقيقة بعد الإرسال.

 

إيلون ماسك يسقط في أول اختبار له ويحظر ممثلة كوميدية سخرت منه


واجه رجل الأعمال ومالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، انتقادات واسعة؛ بعد حظر حساب الممثلة الأمريكية كاثي جريفين؛ لسخريتها منه، حيث أشار الكثيرين إلى أن “ماسك” قد سقط في أول اختبار حقيقي له، وسط ادعاءاته عن توفير حرية رأى كاملة على تويتر.

 

لو موبايلك الآيفون اتسرق.. ازاى تخليه متصل بـ الإنترنت


لطالما تعرض عدد ليس بالقليل من أصحاب هواتف آيفون للسرقة فى أماكن متفرقة من العالم، وبالطبع أصبح لدي السارقين خلفية عن كيفية غلق الإنترنت عن الهاتف وبالتالى لن يتم يتعقبه بسهولة، أما فى حالة إستمرار عمل الإنترنت على الهاتف سيكون من السهل تحديد مكانه.

 

تسريح 90%.. إيلون ماسك يعصف بموظفي تويتر في الهند


وسط عملية التسريح الكبرى التي تقوم بها شركة تويتر Twitter إزاء موظفيها بعد قرار مالكها الجديد، إيلون ماسك، فصلت الشركة أكثر من 90 % من موظفيها في الهند في أقسام شديدة الحساسية، مما يثير تساؤلات كثيرة حول تأثير ذلك على سوق النمو المحتمل للشركة.

 

أوبو تستعد لإطلاق سلسلة هواتف قابلة للطي.. مواصفات


تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق هاتفين قابلين للطي خلال الفترة المقبلة، في إطار التنافس مع عدد من شركات الهواتف الذكية الكبرى مثل سامسونج وشاومي وهواوي، حيث ستكون الهواتف القادمة خليفة لـ Oppo Find N الذي أطلق العام الماضي.

 

عروض البلاك فرايداي..آيفون 11 بروماكس جديد بـ 10 آلاف جنيه


ينتظر الكثيرون مع بداية شهر نوفمبر اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فرايداي لشراء ما يريدون بأقل الأسعار بفضل العروض المقدمة، خاصةً أشهر هاتف ذكي فى العالم آيفون الذى يطرح دووماً بأسعار مرتفعة معادة آبل الأمريكية.

 

آبل تحذر.. لن تجدوا هواتف iPhone 14 في هذا التوقيت


حذرت شركة آبل الأمريكية من أن المستخدمين وراغبي شراء هواتف iPhone 14 سيواجهون نقصا كبيرا عند شراء الهواتف في أعياد الكريسماس والاحتفال برأس السنة، خاصة طرز iPhone 14 Pro و  iPhone 14 Pro Max .  

 

تسريبات تكشف تصميم أنيق ومواصفات جبارة لهواتف شاومي العملاقة Xiaomi 13


كشفت تسريبات مصورة، عن التصميم الخاص بهواتف Xiaomi 13 الرائدة والقادمة من شركة شاومي الصينية، حيث أظهرت الصور تصميما أنيقا للهواتف يستهدف الشباب، ويقدم نظرة جديدة مختلفة كليا عما كانت عليه هواتف شاومي السابقة، حيث تنافس الهواتف في تصميمها ومواصفاتها هواتف آيفون وسامسونج.

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