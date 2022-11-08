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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

إيلون ماسك يسقط في أول اختبار له ويحظر ممثلة كوميدية سخرت منه

إيلون ماسك يسقط
إيلون ماسك يسقط في أول اختبار له ويحظر ممثلة كوميدية شهيرة

واجه رجل الأعمال ومالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، انتقادات واسعة؛ بعد حظر حساب الممثلة الأمريكية كاثي جريفين؛ لسخريتها منه، حيث أشار الكثيرين إلى أن “ماسك” قد سقط في أول اختبار حقيقي له، وسط ادعاءاته عن توفير حرية رأى كاملة على تويتر. 

وبحسب شبكة NBC News الأمريكية فإن تويتر حظر حساب الممثلة الكوميدية، كاثي جريفين، في نفس اليوم الذي غيرت فيه اسم صفحتها إلى اسم "Elon Musk" "إيلون ماسك" في سخرية واضحة منه. 

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وعلى الرغم من وعود إيلون ماسك لمستخدمي تويتر بتوفير حرية رأى كاملة - قبل سيطرته كرئيس تنفيذي على الشركة-؛ إلا إنه سرعان ما أقر سببا جديدا بتعليق وحظر الحسابات التي تنتحل إسم أو صفة المستخدمين حتى من باب السخرية. 

وبدأ تويتر في تطبيق إجراءات تعليق وحظر الحسابات التي تقوم بانتحال أسماء المشاهير، وذلك بعد موجة كبيرة من السخرية لإيلون ماسك، حيث غير عدد كبير من المستخدمين أسماء حساباتهم الشخصية على تويتر إلى اسم “إيلون ماسك” .

ولم يتضح ما إذا كان تعليق كاثي جريفين نهائيًا أم نتيجة مباشرة لسخريتها، حيث من المعروف أن سياسة المحتوى الخاصة بتويتر Twitter تحظر الحسابات بناء على انتحال الهوية ، ولكن الإجراء الفوري جديد، وتم اتخاذه من قبل إيلون ماسك بمجرد توليه إدارة المنصة. 

واستخدمت جريفين حسابها  الذي أصبح "إيلون ماسك" لحث الأمريكيين على التصويت للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي، التي ستبدأ غدا، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الإجهاض.

ويرى الكثير من المحللين أن إيلون ماسك قد سقط في أول اختبار له بعد حوالي 3 أيام فقط من سيطرته على تويتر، بالإضافة إلى قراراته العدائية ضد الموظفين، حيث خفض عدد الموظفين بنسبة حوالي 50 % بعد تسريح جماعي شمل 3700 موظف. 

كما أثارت خطة ماسك لتحصيل 8 دولارات شهريًا للحسابات الموثقة غضب العديد من مشاهير المستخدمين الذين تميزوا دوما بوجود علامة الاختيار الزرقاء الموثقة على صفحاتهم، وحماية حساباتهم.

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