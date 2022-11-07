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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استغلال اسمه.. إيلون ماسك يهدد منتحلي الصفة على تويتر

ايلون ماسك
ايلون ماسك

هدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الإثنين، بوقف دائم لحسابات تويتر التي تنتحل صفة شخصيات أخرى.

وقال المالك الجديد للمنصة، إن تويتر سيعلق بشكل دائم أي حساب على منصة التواصل الاجتماعي ينتحل شخصية آخر.

وأصدر المالك الجديد للمنصة، التحذير بعد أن غير بعض المشاهير أسماء العرض الخاصة بهم على "تويتر"- وليس أسماء حساباتهم - وقاموا بالتغريد باسم إيلون ماسك ردا على قرار الملياردير بتقديم حسابات تم التحقق منها، وقام في نفس الوقت بتسريح جزء كبير من القوة العاملة.

وقال ماسك في تغريدة له: "من الآن فصاعدا، إن مستخدمي تويتر الذين يشاركون في انتحال للهوية دون الإشارة بوضوح إلى أنهم يستخدمون أحد حسابات "الساخرين"، سيواجهون التعليق بشكل دائم دون سابق إنذار.

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وأصدر تويتر سابقًا تحذيرات قبل عمليات التعليق، والآن بعد أن بدأ "التحقق على نطاق واسع، لن يكون هناك تحذير".

وفي الواقع ، قال أغنى رجل في العالم إن "أي تغيير في الاسم على الإطلاق" سيؤدي إلى فقدان مؤقت لعلامة تحقق تم التحقق منها.

تم تعليق حساب الفنانة الكوميدية كاثي جريفين يوم الأحد بعد أن غيرت اسم شاشتها إلى "Musk". وأخبرت مراسل بلومبرج أنها استخدمت أيضا صورة ملفه الشخصي.

وبالمثل، خصصت الممثلة فاليري بيرتينيلي اسم ماسك على الشاشة - حيث نشرت سلسلة من التغريدات لدعم المرشحين الديمقراطيين يوم السبت قبل أن تعود إلى اسمها الحقيقي.

وغردت بعد ذلك "حسناً - دوكي. لقد استمتعت وأعتقد أنني أوضحت وجهة نظري"، غردت بعد ذلك.

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