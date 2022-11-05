إيلون ماسك يبرر طرده نصف موظفين "تويتر": لا خيار أمامي

دافع إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، عن إقالة حوالي نصف القوة العاملة في الشركة ، قائلاً إنه "لا خيار أمامه" لأن تويتر كان يخسر أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أشارت تغريدة من Yoel Roth، رئيس قسم السلامة والنزاهة في “تويتر”، إلى اتخاذ قرار يمس ما يقرب من 50٪ من عمالة الشركة من خلال تخفيضها على مستوى الشركة".

لكن ماسك قال إن التزام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بضبط المحتوى لم يتغير على الإطلاق، خاصة بعدما استحوذ ماسك، أغنى رجل في العالم ، على موقع تويتر بصفقة قيمتها 44 مليار دولار.

كان قد أصر الملياردير في تغريدته الخاصة على أن كل من فقدوا وظائفهم عُرض عليهم مكافأة نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يزيد بنسبة 50٪ عن المطلوب قانونًا.

طرد نصف موظفين تويتر

ويأتي هذا الجدل، بالتزامن مع ظهور تقارير يوم الجمعة تفيد بأن آلاف الموظفين في “تويتر” حول العالم يفقدون وظائفهم، مما كان سببا في طرح أسئلة حول مستقبل الموظفين المسؤولين عن إزالة المحتوى غير المناسب.

كانت قد اقترحت مجموعات الأمان على الإنترنت والناشطون أن ماسك قد يخفف من سياسات الاعتدال ويلغي الحظر الدائم على تويتر الممنوح لشخصيات مثيرة للجدل، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأثارت هذه المخاوف تعليقات ماسك يوم الجمعة ، والتي سعت إلى إلقاء اللوم على الانخفاض الكبير في الإيرادات، لكن سلسلة تغريدات السيد روث ، التي نُشرت في وقت لاحق من اليوم ، أكدت أن أكثر من 2000 مشرف محتوى يعملون على مراجعة المنشورات الأساسية لم يتأثروا.

وقال إن التخفيض في عدد الموظفين أثر على حوالي 15٪ من العاملين في منظمة الثقة والأمان الخاصة بتويتر - مقارنة بما قال إنه تخفيض بنسبة 50٪ في جميع أنحاء الشركة.