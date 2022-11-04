بعد قرار إيلون ماسك بـ تسريح الموظفين | دعوى قضائية على تويتر

رفع عدد من موظفى تويتر Twitter دعوى قضائية على الشركة، وذلك بعد تضررهم من قرار الرئيس التنفيذي لـ تويتر، إيلون ماسك، بتسريح عدد كبير من موظفي الشركة قد يصل إلى 50 % من إجمالي موظفي الشركة.

واستند الموظفون في دعواهم على انتهاك تويتر لقانون WARN الفيدرالي وكذلك قوانين ولاية كاليفورنيا، والتي توجب الشركات و أصحاب الأعمال تقديم إشعار مسبق، بشكل عام في غضون 60 يومًا ، للتسريح الجماعي للموظفين والعمال أو عند إغلاق المصنع، وفقا لـ شبكة CNBC.

ورفعت الدعوى الجماعية من قبل موظفي تويتر في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية، أمس الخميس، من قبل خمسة موظفين في تويتر من بينهم، إيمانويل كورنيت ، مهندس برمجيات معروف برسومه الكرتونية الساخرة التي تنتقد وادي السيليكون ، والذي طُرد يوم الثلاثاء الماضي ، وفقًا للشكوى.

وأبلغت شركة تويتر الموظفين مساء أمس الخميس ، بعد أيام من سيطرة إيلون ماسك على الشركة ، أنها ستبدأ في تسريح الموظفين ، وفقًا لاتصالات حصلت عليها شبكة NBC News، أنه سيتم إبلاغ الموظفين إذا كانوا سيستمرون في العمل أو سيفقدون وظائفهم.

ومن المتوقع فصل حوالي 3700 موظف، وهو ما يعادل 50٪ من قوة تويتر العاملة ، حيث بدأت عمليات التسريح بعد أيام فقط من سيطرة إيلون ماسك على تويتر، كما نصت الدعوى أنه على "المدعين يرفعون هذا الإجراء سعياً لضمان امتثال تويتر للقانون وتقديم الإشعار المطلوب أو مدفوعات إنهاء الخدمة فيما يتعلق بحالات التسريح المتوقعة".

ولم يرد ممثلو شركة Twitter على طلب للتعليق من قبل شبكة CNBC .