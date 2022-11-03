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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارتفاع البحث عن حذف تويتر.. ما القصة؟

صدى البلد

تشير بيانات محرك بحث جوجل إلى أن مستخدمي تويتر Twitter بالفعل يغادرون المنصة الشهيرة بأعداد كبيرة ، بعد أن أصبح إيلون ماسك هو المالك الجديد.

منذ استحواذ "إيلون ماسك" على تويتر بـ صفقة قيمتها 44  مليار دولار، زادت عمليات البحث عن كيفية حذف تويتر بنسبة 500 في المائة في الأسبوع الماضي ، من 24 أكتوبر إلى 31 أكتوبر، حسبما وجدت الشركة.

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كما زادت عمليات البحث عن مقاطعة تويترTwitter' بنسبة 4800٪ في الأيام السبعة الماضية ، من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

من المعروف بالفعل أن العديد من مستخدمي تويتر يفقدون المتابعين بسبب اختفاء الحسابات ، على الأرجح بسبب الحذف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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يقول VPNOverview ، إن حذف حساب Twitter هو في الواقع 'عملية مباشرة وسهلة' يمكن إكمالها في بضع خطوات ، على الرغم من أن المستخدمين الراغبين في 'فك الارتباط' من الموقع يجب ألا يشعروا بأنهم مضطرون للقيام بذلك.

 

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