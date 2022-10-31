سيغيب 3 سنوات.. آخر خسوف كلي لـ القمر يحدث في هذا اليوم

سيصبح العالم على موعد مع آخر خسوف كلي للقمر في 8 نوفمبر القادم، وهو آخر خسوف كلي للقمر لمدة ثلاث سنوات، وسيحدث الخسوف الكلي التالي للقمر في مارس 2025 ، وسيستمر العالم في رؤية خسوف جزئي للقمر وخسوف شبه خسوف خلال تلك الفترة.

وفي الثامن من نوفمبر ، سيكون القمر قمرًا داميا، يحدث أثناء الخسوف الكلي للقمر، ويقع القمر بأكمله في أحلك جزء من ظل الأرض ، يسمى الظل ، ونتيجة لذلك سيظهر القمر محمرًا.

وسيكون خسوف القمر الذي سيحدث في نوفمبر من هذا العام مرئيًا في مناطق مثل شمال وشرق أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ومعظم أمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية وفي بعض مناطق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والهندي والقطب الشمالي.

ولا يحتاج المرء إلى أي معدات خاصة لمراقبة خسوف القمر، ومع ذلك إذا أراد الأشخاص تحسين رؤيتهم ، فيمكنهم استخدام مناظير أو تلسكوب، من أجل الحصول على أفضل رؤية للقمر الأحمر خلال الخسوف الكلي للقمر ، يجب على الناس الذهاب إلى بيئة مظلمة بعيدًا عن الأضواء الساطعة.

ويمكن للأشخاص غير المتواجدين في منطقة المشاهدة للكسوف الكلي للقمر مشاهدة البث المباشر للكسوف على قناة YouTube الرسمية على موقع timeanddate.com.