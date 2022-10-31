عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيغيب 3 سنوات.. آخر خسوف كلي لـ القمر يحدث في هذا اليوم

صدى البلد

سيصبح العالم على موعد مع آخر خسوف كلي للقمر في 8 نوفمبر القادم، وهو آخر خسوف كلي للقمر لمدة ثلاث سنوات، وسيحدث الخسوف الكلي التالي للقمر في مارس 2025 ، وسيستمر العالم في رؤية خسوف جزئي للقمر وخسوف شبه خسوف خلال تلك الفترة.

وفي الثامن من نوفمبر ، سيكون القمر قمرًا داميا، يحدث أثناء الخسوف الكلي للقمر، ويقع القمر بأكمله في أحلك جزء من ظل الأرض ، يسمى الظل ، ونتيجة لذلك سيظهر القمر محمرًا.

txt

20 دولارا شهريا.. إيلون ماسك يصدر قرارا صادما لـ مستخدمي تويتر

txt

أكبر جزيرة في العالم تدرس تخفيض جدول العمل في الأسبوع لـ4 أيام

وسيكون خسوف القمر الذي سيحدث في نوفمبر من هذا العام مرئيًا في مناطق مثل شمال وشرق أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ومعظم أمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية وفي بعض مناطق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والهندي والقطب الشمالي.

ولا يحتاج المرء إلى أي معدات خاصة لمراقبة خسوف القمر، ومع ذلك إذا أراد الأشخاص تحسين رؤيتهم ، فيمكنهم استخدام مناظير أو تلسكوب، من أجل الحصول على أفضل رؤية للقمر الأحمر خلال الخسوف الكلي للقمر ، يجب على الناس الذهاب إلى بيئة مظلمة بعيدًا عن الأضواء الساطعة.

txt

الأكل بين الوجبات المتهم الاول في زيادة الوزن.. تفاصيل

txt

بفضل عمليات التجميل.. بوتين يستعين بـ 3 أشخاص ليظهروا بدلًا منه

ويمكن للأشخاص غير المتواجدين في منطقة المشاهدة للكسوف الكلي للقمر مشاهدة البث المباشر للكسوف على قناة YouTube الرسمية على موقع timeanddate.com.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

تضامنا مع مرتضى.. استقالة مجلس الزمالك على مائدة وزير الرياضة.. تفاصيل

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

اتجبس .. تطورات إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

صلى الفجر إماما.. شاهد| أهالي قرية شهيد العلم بالشرقية يروون تفاصيل حياته

موضوعات متعلقة

20 دولارا شهريا.. إيلون ماسك يصدر قرارا صادما لـ مستخدمي تويتر

أكبر جزيرة في العالم تدرس تخفيض جدول العمل في الأسبوع لـ4 أيام

يشكل خطورة كبيرة.. كويكب مخيف يقترب من الأرض

الأكل بين الوجبات المتهم الاول في زيادة الوزن.. تفاصيل

بفضل عمليات التجميل.. بوتين يستعين بـ 3 أشخاص ليظهروا بدلًا منه

مغضوب عليه.. الملكة إليزابيث تحرم الأمير هاري من منصب قبل رحيلها بأيام

عشرات الضحايا.. جسر ينهار بالمارة في الهند

مدينة كاملة تعيش في مبنى واحد.. ما قصتها ؟

ترشيحاتنا

تفاصيل آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار اليوم .. تغطية خاصة

قبل مواجهة الزمالك.. إنبي يحسم مصير أحمد كشري.. تفاصيل

هل يجوز قطع قراءة القرآن لترديد الأذان أو رد السلام .. الإفتاء تجيب

سيغيب 3 سنوات.. آخر خسوف كلي لـ القمر يحدث في هذا اليوم

مهاجم أفريقي دولي.. فرج عامر يكشف مواصفات صفقة الأهلي الجديدة في يناير

شاهد... كيف أصبح أقوى لاعب كمال أجسام بسن الـ 80| لن تصدق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلبسش العفاريت والجماجم.. خبيرة تحذر من هذه الأمور خلال الاحتفال بـ الهالووين

بفستان ملفت.. ميرهان حسين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

بملابس كاجول... زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

9 استخدامات لـ الزيت المستعمل غير القلي.. تعرف عليها

فيديو

«مقدرش أبوس حد وفيه ناس».. قصة مشهد ميار الببلاوي وعمرو عبدالجليل "فيديوجراف"

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ