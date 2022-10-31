الأكل بين الوجبات المتهم الاول في زيادة الوزن.. تفاصيل

قال خبير تغذية بارز إن نصائح الامهات دائمًا بعدم تناول الطعام بين الوجبات تدعمها حقائق علمية.

أصر البروفيسور تيم سبيكتور على أن إحدى أبسط الطرق لفقدان الوزن هي فرض حظر شامل على جميع الأطعمة خارج أوقات الوجبات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال إن الأدلة تشير إلى أن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات لا يفسد شهيتك لتناول العشاء كما تحذر الأمهات، ولكن الوجبات الخفيفة مثل البسكويت ورقائق البطاطس تجعلك أكثر جوعًا بشكل عام ، وبالتالي تميل إلى تناول المزيد من الطعام.

فيما أشار البروفيسور سبيكتور ، خبير علم الأوبئة الوراثية في كينجز كوليدج لندن: "إذا كان الناس قلقين بشأن صحتهم ووزنهم ، فمن الأفضل تجنب تناول الطعام بين الوجبات".

قال البروفيسور سبيكتور ، خبير علم الأوبئة الوراثية في كينجز كوليدج لندن: 'إذا كان الناس قلقين بشأن صحتهم ووزنهم ، فمن الأفضل تجنب تناول الطعام بين الوجبات.

ومن الجدير بالملاحظة أن الناس في دول البحر الأبيض المتوسط ​​، الذين لا يعانون من نفس المستوى من مشكلة السمنة التي نراها، لا يتناولون عادة وجبات خفيفة بين الوجبات، إن مفهوم أن الناس سيعانون إذا لم يأكلوا شيئًا في الساعة 11 صباحًا و 4 مساءً هو مفهوم غريب وحديث.

استعرض البروفيسور سبيكتور الأدلة على تناول الوجبات الخفيفة في كتابه "الغذاء من أجل الحياة: العلم الجديد للأكل الجيد، والذي نُشر في سلسلة في صحيفة ديلي ميل".



فيما أشار: "معظم الوجبات الخفيفة التي يتناولها هي أطعمة فائقة المعالجة مثل البسكويت وألواح الوجبات الخفيفة والشوكولاتة ورقائق البطاطس ، ويجب تجنبها".

"هناك دليل جيد على أن هذه الأشياء تجعلنا أكثر جوعًا ، حيث يأكل الناس حوالي 10 في المائة أكثر مما لو تناولوا وجبة كاملة أو اختاروا طعامًا عاديًا كوجبة خفيفة".

وأضاف البروفيسور سبيكتور ، المؤسس المشارك لشركة التغذية الشخصية Zoe: "أسوأ وقت على الإطلاق لتناول الوجبات الخفيفة في اليوم هو في المساء ، عندما يتناول الكثير من الناس عشاءًا إضافيًا من رقائق البطاطس أو الكعك أو الآيس كريم أو الشوكولاتة الساخنة السكرية".

ونصح أنه إذا كنت جائعًا ، فإن تناول الفاكهة الطازجة والمكسرات معًا هو الخيار الأكثر صحة للوجبات الخفيفة.